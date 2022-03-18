賓州史上最大規模併校案 6大學將合併成2所

中州高等教育委員會核准賓州六所州立大學申請併為兩校的合併案。圖為其中一所大學為愛丁堡大學。(CBS匹茲堡電視台截圖)

中部各州高等教育 委員會(Middle States Commission on Higher Education)表示，已核准賓州 14所州立大學的其中六所申請併為兩校的合併案，此為將近40年來賓州最大的併校計畫。

根據核定的併校計畫，賓州洛克黑文大學(Lock Haven University)、布盧姆斯堡大學(Bloomsburg University)及曼斯費爾德大學(Mansfield University)等三校將併為「賓州聯邦大學」(Commonwealth University of Pennsylvania)；而克拉里昂大學(Clarion University)、愛丁堡大學(Edinboro University)與賓州加大(California University of Pennsylvania)將合併為「賓西大學」(PennWest)。

合併的各間學校將繼續維持各自的校區、名稱、校徽、吉祥物等精神標誌，但授予學位時，學位證書上須將合併後的校名置於個別校區校名之前；此外，申請合併的六間大學也向全國大學體育協會(National Collegiate Athletic Association)申請各自保留自己的校隊，目前尚在等待協會的批覆。

布盧姆斯堡大學校長漢納(Bashar Hanna)對於高教委員會的決定表示歡迎，他說：「本校將與曼斯費爾德大學及洛克黑文大學整合各自擁有的堅實學術力量，為所有在此讀書的學生提供優質的高教體驗；我深信沒有資源整合，就沒有優質的教育服務。」

不過，六校合併案並非沒有遭到反對，許多教職員及學生表示擔心失去自己對學校的身分認同，以及大量開設線上課程使教學品質下降的問題；對此，中州高教委員會表示，確實有些課程會改為線上教學，但多達75%的課程仍維持實體授課，且合併後能夠整合各校強項，提供更多元豐富的課程供學生學習，相信併校後校務將能正向發展。