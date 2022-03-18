曾被定罪褫奪公權 法院判決紐瓦克前市長不能選議員

新州法院裁定，紐瓦克前市長詹姆斯2008年因聯邦詐欺罪被定罪，不得參選市議員。(取材自YouTube)

於1986年至2006年任市長的新澤西州 紐瓦克市(Newark)前市長詹姆斯(Sharpe James)，日前向選務委員會提交提名 申請，準備參加市議員選舉；然而，由於詹姆斯於2008年因聯邦詐欺罪被定罪，判決褫奪公權禁止詹姆斯擔任公職，新州法院15日裁定詹姆斯不得參選市議員。

新澤西先鋒報(NJ Advance Media)報導，詹姆斯上月開始準備競選市議員，但本月3日選務處官員正式行文詹姆斯，通知無法認證其候選人資格，詹姆斯立刻委任律師向州高等法院提起訴訟，並要求法院作出最終決定前命令選務處不得抽籤；詹姆斯的委任律師表示，當年的判決只禁止詹姆斯「擔任」公職，並未禁止他「競選」公職，希望法院作出有利於詹姆斯的裁定。

不過，最終裁定出爐，指出既無法擔任公職，就無參選的意義，因此選務處原行政處分不違法，駁回原告訴訟；詹姆斯透過律師表示，不會尋求上訴，不過同時強調不排除對2008年的判決採取法律行動；律師說：「因刑事案件終身褫奪公權，不合理剝奪人民受聯邦憲法增修條文第一條保護之言論自由權，我們還沒放棄。」

獲悉裁定結果後，選務處對法院的決定表示歡迎；選務處律師波恩(Kirstin Bohn)說：「讓詹姆斯參加選舉就是對選舉程序的一種諷刺，只是讓選民誤以為選務處會計算詹姆斯的得票，致使其他潛在當選人浪費選票；事實上，詹姆斯根本不能出任公職，出來競選根本沒有意義。」

詹姆斯於2006年卸任長達20年的市長生涯後，被控曾假公濟私將市政府所有的一棟不動產低價賣給情婦，其情婦再轉手他人獲利，詹姆斯因此被判處在聯邦監獄 服刑兩年；據當年的法庭文件，詹姆斯從頭到尾否認該名女子是他的「情婦」。