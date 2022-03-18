上班看A片、與同事發生性關係…新州警察局長被舉報

新澤西州南平原鎮警察局長帕克，被下屬舉報不只在上班期間用公務電腦看色情片，還要求調度員到後面辦公室發生性行為。(取材自臉書)

新澤西州 密德薩克斯郡(Middlesex)南平原鎮(South Plainfield)警察 局長帕克(James Parker)，被下屬舉報不只在上班期間用公務電腦看色情片，還要求調度員到後面辦公室發生性行為；相關指控已送往鎮長辦公室及郡檢察官 辦公室調查，尚不清楚是否起訴，涉案局長則透過律師全盤否認指控內容。

向市長及郡檢察官舉報局長上班期間與職員發生性行為的是該局員警史登柏(Charles Siedenburg)表示，「正常我們會有兩名調度員同時工作，但帕克會把其中一人叫走到後面的辦公室與她發生性關係，使調度員人數不符程序規範。」

此外，史登柏還說，他早在2010年就收到匿名郵件指局長會用公務電腦上色情網站，並與至少兩名女性下屬間有不正當關係，與兩名調度員之間偷情的電子郵件超過1550封；由於害怕被帕克在職場上報復，他將文件匿名轉發給檢察官、市長、市議會甚至州民政廳，但相關調查完全被壓下來，帕克沒有受到任何紀律處分，迫於無奈之下才具名向法院提出指控。

為此，史登柏表示他因此事而處處被帕克針對，不只派給他一輛「滿是狗毛、散發狗屎味」的老舊警車，還莫名其妙少了40個小時的休假；史登柏說：「帕克還對我發的訊息、打的電話通通不讀不回，讓我的壓力非常大，他做這一切事都是為了詆毀並侮辱我的人格。」

帕克的律師14日發表聲明，表示相關指控完全「子虛烏有」，律師將會「捍衛帕克與警局的清白與尊嚴」；史登柏的律師則沒有任何回應。

法庭文件另外指出，與帕克發生性行為的其中一名調度員於2020年離職，並在離職後對帕克本人及南平原鎮政府提出指控，但全數遭駁回。