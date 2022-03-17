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新州嘉惠民眾 駕照更新、結婚登記免收費

編譯孫梁／綜合報導
新澤西州長墨菲在預算計畫中，提出為期一年免除許多費用的方案，包括本州居民遊覽州立公園、延長駕照、結婚登記等。(美聯社)
新澤西州長墨菲在預算計畫中，提出為期一年免除許多費用的方案，包括本州居民遊覽州立公園、延長駕照、結婚登記等。(美聯社)

新澤西州長墨菲的489億元預算案中，計畫將州府46億元盈餘惠及於民，為此撥出了為期一年的6000萬元經費，將提供州民遊覽多個州立公園的門票優惠，此外，駕照更新、結婚登記、部分健保人員營業執照的申請與續期等費用均可免除，預計有220萬州民受益。

但免費計畫仍有細節需要落實，民主黨控制的州議會需在6月前批准，7月開始生效，駕照重續的免費自10月開始。

州立公園

新州有逾50座州立公園、森林保護地和休閒娛樂區，面積超過45萬2000英畝，由隸屬於州環保廳的新州公園服務局管理。其中許多公園已是免費開放，近半數公園和自然保護地只在夏季收費，從國殤日持續到勞工節，但對年逾62歲的老年人和完全殘障的居民是全年免費，其他人可買年票，本州居民是50元，非本州居民75元。

約20個州立公園7月將開始免費，各公園的收費標準不一，大致是工作日收費5到6元、周末和節假日收費5到10元、散客每人收費2到3元，受惠民眾約26萬人，州府承擔費用約270萬元。

駕照更新

新州汽車監理廳在全州設點24個，持駕照民眾約640萬人。疫情爆發後，汽車監理廳約80%的業務改為網上辦理。

墨菲建議，凡是駕照或非駕照的身份證在2022年10月至2023年9月期間到期的人，均可免費重續。駕照延續費24元，涉及約175萬人，州府將承擔4200萬元。

結婚證

新州的結婚證由564個市鎮發放，7月1日開始免費一年，本州居民在結婚一方的居住地申請，非本州居民在婚禮舉辦地申請。

結婚證費用為28元，結婚人數約5萬4000人，州府將承擔110萬元。

健保營業執照

全州近13萬6000健保人員的執照申請與延續可免費，包括護士、家庭護工助理、資深執業護士和呼吸科專業人員，全州在冊的登記護士逾11萬人。

健保人員的執照費高達數百元，但不包括上課與培訓費，申請人須繳費200元以完成護士學習計畫，並繳納考試費和背景調查費。

執照申請與延續的免費為100至200元，專業人士約13萬6000人，州府承擔1300萬元。

駕照 新州 健保

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