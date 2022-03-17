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QVC化妝品女王托娃·鮑寧賓州病逝 享壽80歲

編譯林梅婕／綜合報導
出生於挪威的化妝品女王托娃·波格寧2月26日在賓州家中病逝，享壽80歲。(取材自推特)
出生於挪威的化妝品女王托娃·波格寧2月26日在賓州家中病逝，享壽80歲。(取材自推特)

出生於挪威的移民企業家托娃·鮑寧(Tova Borgnine)上個月26日在賓州家中病逝，享壽80歲；她一生致力於美妝事業，旗下品牌包括知名香水Tova Signature和全美最大的電視購物公司QVC。

托娃·鮑寧公司的聲明表示：「我們打從心底感謝托娃，感謝她帶給我們的優雅、美麗、品味和快樂；我們懷著沉重的心情告訴大家，我們的創始人、領袖和朋友，托娃·鮑寧已經安詳地離世。」

1941年托娃出生於挪威首都奧斯陸(Oslo)，七歲那年雙親離婚，同年移民到美國，隨著母親定居在紐約市；她的感情路也相當豐富，經歷過兩段婚姻，直到1973年才與男星恩斯特‧鮑寧(Ernest Borgnine)共結連理，不過恩斯特已於2012年辭世。

儘管托娃年輕時也曾夢想到好萊塢發展，但長大後漸漸發現，美妝才是她天職，她本人這麼說：「當時我專注地想成為一名世界級的女演員，但我在紐約學習表演時，很多課程都是在教授我們如何透過化妝讓角色更加生動，從此我開始著迷於創造不同的視覺藝術。」

接著托娃在澤西海岸(Jersey Shore)創立了第一家公司Tova's Touch，之後又與母親搬到拉斯維加斯(Las Vegas)，在那裡拓展事業版圖，開始經營廣告模特兒美妝事業。

住在拉斯維加斯的那段時間，托娃認為當地乾燥的氣候是加速女性老化的關鍵，當時還向女星梅爾·奧伯倫(Merle Oberon)請益皮膚保養的秘訣；據稱奧伯倫告訴她自己使用的是一種古老的阿茲特克(Aztec)秘方，是她的家人在墨西哥生產製造，後來托娃便將秘方買下。

托娃推廣阿茲特克面膜的期間、通路和行銷都還未開發完全，但恩斯特有次在節目上出其不意地提到妻子的面膜，引發廣大的迴響；當時有許多粉絲寫信要求購買面膜，托娃便順水推舟、就此開創了郵購事業。

移民 墨西哥 紐約市

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