新州風力開發商擬廣設渦輪機 惹民怨

風力開發商計畫在新澤西州海洋市搭設輸電線，居民為此擔憂，整個計畫面臨挑戰。圖為大西洋城陸地上的風力發電機。(美聯社)

丹麥風力開發商Orsted和PSEG計畫在新澤西州海洋市(OceanCity)搭設輸電線，將海上風力電廠與電網連結，未來幾年將搭設數千座風力渦輪機，居民為此擔憂，整個計畫面臨挑戰。

200多人日前參加線上公聽會，討論這兩家丹麥公司的海洋市輸電線計畫；Orsted和PSEG計畫在新州 Lacey Township的前核電廠Oyster Creek、Upper Township的B.L. England火力電廠兩地，將海上風電項目連接到電網。

與會者爭論不休。有些人警告，如果發電風車破壞原始地平線，上帝會生氣；有人提到氣候變遷 屬實，警告人類須停止以石化燃料發電，但有人稱氣候變遷不真實、或並非由人類活動引起。還有人為海上風電反對者的陰謀言論道歉。

所有爭論都與獲准的新州離岸海上風電單一電纜前景息息相關，未來幾年可能建造數千座風力渦輪機。

與會人員布萊比爾(Nathan Brightbill)在視訊會議上說，上帝不希望人們把成噸臭氣沖天的風車放在那裡；英格漢姆(Cathy Ingham)說，在海岸線上看得到風車，她建議大家投票 ，且猜測投票結果是否決。

許多人對風電場項目、海上風能整體產業猛烈抨擊，有人甚至質疑氣候變遷和海平面上升的事實或嚴重性；另有人質疑電纜會發射電磁場，並對鳥類、魚類和其他動物所受風險表示擔憂。

公聽會發言反對的人遠超過支持者。支持者稱，風力發電是停止石化燃料發電的重要方式。新州維護選民聯盟(New Jersey League of Conservation Voters)克朗海姆(Patty Cronheim)說，海洋的最大威脅不是渦輪機，是氣候變遷。

新州全國有色人種協進會(NAACP)人員西布利(Marcus Sibley)表示，公聽會上聽到許多不真實的說法，而氣候變遷是真的，影響一切。

Orsted和PSEG表示，公眾意見徵詢期幾周後結束，將一一回覆問題。