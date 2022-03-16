憂紐約新賭場搶生意 大西洋城同業擬對策

賭場業者高層日前在泛大西洋城商會贊助的論壇上齊聚，對紐約市計畫在曼哈頓等地開設新賭場表示擔憂。(美聯社)

賭場業者高層日前在泛大西洋城商會 (Greater Atlantic City Chamber)贊助的論壇上齊聚，出席者對紐約市 計畫在曼哈頓 等地開設新賭場感到擔憂，與會者表示，新州 政府及業者如果能攜手解決相關問題，紐約新設賭場造成的影響將可能小得多。

大西洋城硬石(Hard Rock)、海洋賭場度假村(Ocean Casino Resort)、好世界(Tropicana)和百利(Bally's)等業者高層發表談話時都說，紐約市設賭場勢不可免。

紐約市正向業者徵求在曼哈頓或其他地區設賭場的提案，新賭場將加入皇后區的雲頂世界賭場(Resorts World)。

新州賭場高管對紐約市新設賭場憂心，但認為，大西洋城仍有時間改善、以更高效率迎戰。

大西洋城硬石賭場總裁盧波(Joe Lupo)說，硬石母公司除了競標在紐約設賭場，也保有在新州北部建另一賭場的選擇，若新州選民允許，將在東盧瑟福(East Rutherford)的梅多蘭茲賽馬場(Meadowlands Racetrack)設睹場，還有時間可對大西洋城產生影響。

這場論壇的共識是，大西洋城至少有三到四年可努力解決植物枯萎病、基礎設施落後、街道坑窪及骯髒社區等威脅遊客安全的問題。

硬石全球主席吉姆艾倫(Jim Allen)上個月稱，假設立法作業順利進行，紐約賭場經營者選擇作業將在夏末或初秋展開。

海洋賭場度假村總裁詹南托尼奧(Mark Giannantonio)說，眼前的清潔和安全問題至關重要；百利公司資深副總裁朱利亞諾(Paul Juliano)清潔與安全必須成為口頭禪。

大西洋城市長斯莫爾(Marty Small)上個月演講時，將「清潔與安全」(clean-and-safe)倡議納入今年計畫重點。

論壇與會代表稱，大西洋城具有曼哈頓或紐約市其他地區賭場無法比擬的優勢，例如海洋和木板路。

盧波強調，改革需要具體計畫，諸如鋪設街道、有更多燈光、更多警察。