費城衛生局 浮報5至11歲兒童新冠疫苗接種率

賓州費城衛生局公衛官員近日承認，5至11歲兒童接種新冠肺炎疫苗的實際接種率，比官方浮報的數字低了20個百分點。(美聯社)

賓州費城 衛生局公衛官員近日承認，5至11歲兒童接種新冠肺炎疫苗 的比率事實上根本不到官方統計的53.6%，實際上只有約26%，比官方浮報的數字低了20個百分點；另外成人接種率也被誇大，官方原指18歲以上人口接種率達82%，但實際上只有75%。官員解釋這是統計過程中的計算失誤，並非刻意欺瞞。

衛生局發言人格羅(James Garrow)表示，目前不清楚是什麼時候發現錯誤的，只知道是公務員在例行審查時發現了統計上的錯誤，而他至遲於2月16日已獲知此事，衛生局花了將近一個月的時間統計出正確數字；值得注意的是，雖然衛生局早知接種率沒有那麼高，仍然在3月初放寬口罩 令。

格羅說：「放寬口罩強制令的決定很複雜，疫苗接種率不是我們考量的唯一因素，還包含重症率、住院率、死亡率等等；再者疫苗接種率本來就沒有達到我們的政策目標，但確診人數仍在下降，因此即便我知道接種率數字不盡然正確，也沒有必要繼續強制民眾戴口罩；只是很遺憾接種率統計錯誤，可能給反疫苗的人大作文章。」

兒科醫師、非營利組織對抗新冠非裔醫師聯盟(lack Doctors' COVID-19 Consortium)創辦人史丹佛(Ala Stanford)則指出，對於統計錯誤不感到意外，因為他自己在基層為民眾施打疫苗的經驗，就告訴他實際接種率可能沒有官方宣稱的這麼高；他說：「從年初開始我就在高中以下學校替未成年孩子打疫苗，看到很高比率的父母仍不願意讓孩子接種，因此我本來就對官方宣稱的接種率存疑。」