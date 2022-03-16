學校排名資料造假 天普前商學院長波拉特判刑14個月

利用假造數據，讓全國排名從第100名竄升到第一名的天普大學前福克斯商學院院長波拉特，遭判刑入獄14個月及25萬元罰款。(6abc電視台截圖)

曾經利用假造數據，讓全國第100名的學程竄升到第一名的天普 大學前福克斯商學院(Fox School of Business)院長波拉特(Moshe Porat)，日前遭賓州 東區聯邦地院法官判刑入獄14個月及25萬元罰款，出獄後還有緩刑期三年。

2014年至2017年間，美國新聞與世界報導(U.S. News & World Report)評鑑天普大學商學院的企業管理碩士(MBA)學程排名為全國第一，那段期間報名MBA學程的學生人數翻倍，讓波拉特一時走路有風。

但是這樣的評鑑結果，事實上是波拉特指使虛報或造假課程內容、成績等數據而來；這樣的醜聞終於在2018年東窗事發，重新評鑑後，天普商學院MBA學程驟降至全國第100名，無數發現自己學歷貶值的學生發起訴訟，要求天普大學賠償。

費城 詢問報(The Philadelphia Inquirer)報導

，在法庭上，波拉特依然拒絕道歉，也不承認有做出傷害學生的事情，倒是以照顧病妻為由，請求法官派培特(Gerald J. Pappert)不要讓他服刑。

派培特則表示，他對波拉特在當天的法庭上依然不時傻笑、喃喃自語的態度表示震驚，因為他顯然「仍不覺得自己有任何做錯的地方，不承認自己需要負什麼責任。」

波拉特聽聞自己遭判刑後，才嘆了口氣，頭垂下來用手指頂著。波拉特的律師則矢言上訴，但這可能是有風險的，因為檢方對波拉特的求刑高達11年；另外，賓州政府請求波拉特賠償天普大學550萬元，不過遭到法院駁回。

波拉特成為全國史上第一位因假造排名而被判刑的大學教職員，但另一方面，有幾十年資歷的波拉特教學成就也是備受讚譽；派培特綜合證人的言詞後表示，波拉特就是太癡迷於排名，以至於發瘋似地要把福克斯商學院推到全國第一。