紐約富貴粵劇學院董事長李伍蕙蓮慰問費城協勝公會

由左至右：協勝主席馬駿、中華公所董事長林興、李伍蕙蓮、協勝元老陳姿、中華公所理事長張善星、協勝主席鄭依彬。

陽春三月，春暖花開，又逢三八婦女節，已屆九十八歲高齡的紐約富貴粵劇學院董事長李伍蕙蓮，日前攜女兒李芙薇、李芙英、女婿Johnny、阿明等一行多人，專程前往費城華埠 ，宴請費城協勝公會會員，並與協勝兄弟姐妹們共慶三八婦女節，受到協勝公會、中華公所等社團僑領們熱烈歡迎。眾人久別重逢，相互問候，彰顯濃濃的真摯友情。

協勝公會元老陳姿、主席馬駿、鄭依彬代表協勝會員，感謝李伍蕙蓮一行的光臨，讚揚她多年來對推廣粵劇曲藝及華文教育 的貢獻。陳姿表示，富貴粵劇學院創立於1994年，以宏揚國粹，推廣粵劇文化為宗旨，多年來培養眾多人才，希望傳統文化代代傳承。李伍蕙蓮雖已年邁，亦經常粉墨登場表演，甩頭功夫不遜年輕演員。

陳姿感性的說道，祖籍廣東臺山的李伍蕙蓮契媽，小學時期逢日軍侵略中國，因戰亂錯過了讀書時期，令她遺憾至今。契媽和丈夫早年省吃儉用，經營衣廠和花店，賺了錢後購買物業。多年來從事公益活動，回饋社區，時常捐款給老人中心和學校等。近年把慈善的重心轉移到教育，定期每年向10所學校捐款，期許幫助更多的華裔孩子，讓他們享有更好的教育資源和機會。過往20年以來，先後在廣東臺山興建水泥地台、老人屋、鋪設自來水管工程；2004年，在台城李樹芬高中捐資興建一幢樓高四層，有26個教室的李伍蕙蓮教育大樓；每年均捐獻善款予各州多個服務團體，深受僑社及鄉親愛戴。

李伍蕙蓮謙虛的表示，在有生之年只要有能力，一定會持續捐款。她笑著說：“捐款很開心，能幫就幫。”當晚李伍蕙蓮向每一位協勝會員發放節日紅包，眾人把酒言歡，觥籌交錯，紛紛表示，契媽的善舉，值得後輩學習。協勝公會向李伍蕙蓮送上寓意龍精虎猛的金虎飾品，眾人齊賀李伍蕙蓮董事長身壯力健、福如東海、壽比南山。

【圖文報導：彭林】