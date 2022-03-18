新賓風景線： 一窺極盡奢華的印度神廟

早就想去一窺印度 神廟之究竟，一直擔心不讓進。後來聽說他們也允許一般遊客進入，於是找出了朋友以前送我的印度衣服應景，去了新州 溫莎市附近的的斯瓦米納拉揚印度教神廟 （BAPS Shri Swaminarayan Mandir），周圍很多印度人來朝拜，恍然覺得到了印度。

印度教是世界最古老的宗教之一，佛教也是由印度教衍生而來。這個神廟屬於印度教斯瓦米納拉揚派，是印度教的重要分支，在世界各地都建有該派的巨大廟宇，包括美國很多大城市。

這個神廟外面還沒完全修好，但是內部已經非常奢華，都是精細的大理石雕刻，聽工作人員說是義大利 和土耳其的白色大理石，運到西印度，三千個石匠一起雕刻出來再海運過來組裝。回來查資料，看到一則新聞說這個神廟因從印度非法雇傭低種姓奴隸來修建，幾年前還曾被FBI查封過。

參觀神廟不需要門票，也無需預約。但是有一些小細節要注意，例如進廟宇要脫鞋，上衣不能露肩，上臂或者後背，下身必須覆蓋到膝蓋。如果穿衣不合規格，廟宇會免費提供紗麗。據說還有免費語音甚至志願者導覽，中午11:15有宗教儀式。廟宇外面的大廳有個小型印度市場，有各種紀念品和印度食品。

新州住了很多印度裔移民，我們周遭常有印裔鄰居，同學或同事，多了解一下印度文化，未嘗不是一件好事，找機會到附近的印度神廟看看，不到兩個小時就可略微領略一下印度宗教和風情，何樂不為呢？。筆者去的這個印度神廟BAPS Shri Swaminarayan Mandir，地址是112 North Main Street，Robbinsville, NJ 08561。【圖文撰述：大 樹】