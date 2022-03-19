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HiTRONS 專業按摩椅經銷商 教您如何購買按摩椅的四大基本技巧

新澤西訊
HiTRONS各大按摩椅陳列室歡迎您親臨體驗
HiTRONS各大按摩椅陳列室歡迎您親臨體驗

  好的按摩有助健康，它讓您的身體煥然一新，肌肉得到深度放鬆，所有壓力都煙消雲散。 擁有一台按摩椅能讓您在家中就可以享受這樣的體驗，全天候供所有家庭成員享受。HiTRONS現分享 4 個基本技巧，幫助您挑選符合您需求的按摩椅。

1.您的特定需求應該放在首位

每種款式的按摩椅都是不同的，它們都有不同的功能、加熱模式、按摩手法、面料手感和設計風格。您是否需要深層的肌肉放鬆？ 您的背部或關節問題是否需要加熱按摩才能緩解？ 無論您需要全身物理治療，還是緩解焦慮、頭痛，甚至是控制高血壓，在購買按摩椅時，您的個人需求都應該是您首要考慮因素。

2.親身體驗按摩椅的重要性

網絡上通過大量付費博客和虛假的客戶評論並不能告訴你最重要的事情：就是親身體驗。按摩椅專賣店通常都有自己的專業陳列室，一個讓您與專業人士溝通並親身體驗按摩椅的放鬆場所。您可以帶上家人一起親身體驗，才能發現眾多按摩椅不同功能、特點和款式。

3. 對經銷商的背景了解

對於大多數商品來講經銷商是誰可能不重要，但是按摩椅卻不同，經銷商與製造商的聲譽同樣重要！經銷商是否擁有專業的團隊？經銷商存在多久？ 他們有為顧客匹配合適的按摩椅的歷史嗎？ 這不僅僅是專業知識，按摩椅需要交付、組裝，並且最重要的是後續一系列的售後服務。 從值得信賴的知名經銷商處購買可以讓您省去很多煩惱。

4. 閱讀保修細則

  雖然沒有人喜歡通讀產品說明書，但如果您希望有一台按摩椅能在幾年中盡職盡責地為您服務時，這一點尤其重要。廠商可能會用粗體標語宣傳 3、5 或 7 年保修，但是當您閱讀細則時，所提供的保修卻是有限的。所以請耐心通讀所有細節，確保合同條款清晰明確，如果您有任何困惑請與工作人員核實。

  HiTrons具有十多年的按摩椅銷售經驗，一直深思熟慮地為客戶找到他們夢寐以求的按摩椅為服務宗旨。HiTrons引以為豪的不僅是一流的產品，還有為每一位客戶提供的全方位服務。歡迎帶上您的家人來門店親身體驗。服務熱線：201-941-0024； www.hitrons.com；微信ID：Hitrons; 新澤西店地址：1 Remsen Place, Suite#107, Ridgefield, NJ 07657 (201) 941-0024；紐約店地址：150-24 Northern Blvd Unit G10, Queens, NY 11354 (718)-445-2005；麻州店地址：1666 Massachusetts Avenue Lexington, MA 02420 (781)862-6867；華府區店地址：14215 Centreville Square Unit J, Centreville, VA 20120 (571)404-4132（本文部份文字由HiTRONS提供）

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