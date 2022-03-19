法鼓山新州分會三月份現場共修活動

法鼓山新州分會已於日前Open House，逐步重新恢復因疫情 而停頓許久的現場共修活動，茲將三月份重要活動簡列如下，歡迎報名參加。

▲地藏法會：3月26日, 9am–4pm;

▲英文禪修工作坊：3月27日，9am-12pm

▲太極拳 八段錦：每週六早上 9:00–10:00，若當日天氣允許，則以室外上課方式進行。

▲中文佛學講座：3/20 和3/27 早上9:30到10:30，由常勳法師主講：護國息災《仁王護國般若波羅蜜經》概說 此為般若經系聖典之一與《法華經》、《金光明經》並稱「護國三經」。

▲線上讀書會：每月的第二及第四個星期四晚上7點30分至9點，本期課程書籍：《找回自己》透過閱讀聖嚴法

師著作書籍的過程中，每個人對書中的一句話或一段文字產生正信的想法或觀念，經由彼此的交流分享及關懷，互相學習並教育自己，將學習心得實地運用在日常生活之中，從觀念的改變做起，實現提升人的品質，建設人間淨土的理念。

法鼓山新澤西州 分會地址: 56 Vineyard Road, Edison, NJ 08817 Email: [email protected]進入分會請戴口罩 ，暫不提供海青。該會同時徵求3月到4月整理結緣書籍義工，每星期一下午2-4點。