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華裔教師胡林林獲肯恩大學報導表彰

新澤西訊

  新澤西州立肯恩大學（kean university） 三月婦女月專題報導了新澤西林登高中中文教師胡林林，表彰她在推廣多元文化、中文教育、幫助美國學生瞭解中國文化上所做的貢獻。

  胡林林老師是林登高中的中文教師兼任高中中文俱樂部的常任指導。林登學區是新州第一批開設中文學校的公立學區，共有包括八所小學，兩所初中，和一所高中在內的十一所學校。在林登學區任教十年，胡老師曾在初中和小學教中文，由於其傑出的工作表現，教學成效和工作作風，七年前被調林登高中任中文教師，並在去年底被評為2021-2022高中年度教師。由她負責組織編排的學區農曆新年慶祝活動，一直受到學區老師和學生們的一致好評。

  胡老師認為，在美國的中文教師不僅是教美國學生們聽說讀寫中文，更重要的是成為我們悠久文明的文化大使，文化代言人，要成為外國族裔瞭解和接觸中國活動文化的橋樑。她感激林登學區有每年慶祝農曆年的傳統和一個農曆新年慶祝表演隊。表演隊由學校的預備役軍官訓練中心學員、舞蹈團員、樂隊成員和中文俱樂部會員組成。疫情前， 表演隊會到教中文的小學，兩所初中輪流表演。今年因為疫情，胡老師依然為學區錄製了農曆新年表演錄影放在學區的官方臉書上供大家閱覽。因為表演者來自學校的不同年級，不同科目，不同課程安排，要抽到一起排練和演出要花費很多時間和精力去協調。但由於大家對中國文化的興趣，瞭解不同文化的熱情，以及各個部門同事的合作，農曆新年·表演錄製圓滿成功，受到師生好評。

  胡老師來自福建，她對新澤西華人聯合總會、新澤西福建同鄉會工作也非常熱心，今年還和幾位新澤西高中老師一起，共同創辦了新澤西中文教師學會。【記者劉偉新澤西州報導】

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