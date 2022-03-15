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新州公家機關禁與俄企交易 墨菲簽署實施

編譯孫梁／綜合報導
新澤西州禁止本州的公立機構與俄羅斯政府和與俄政府有關的企業做生意，法案已由州長墨菲簽署。(美聯社)
新澤西州禁止本州的公立機構與俄羅斯政府和與俄政府有關的企業做生意，法案已由州長墨菲簽署。(美聯社)

新澤西州禁止本州的公立機構與俄羅斯政府和與俄政府有關的企業做生意，州議會兩黨成員在俄羅斯入侵烏克蘭不到兩周通過的這項法律，已由墨菲州長簽署實施。禁令還適用於俄羅斯盟友白俄羅斯，部分俄軍是從白俄羅斯侵入烏克蘭。

墨菲州長多次稱對烏克蘭開戰的俄羅斯總統普亭是暴徒，表示「對獨裁者入侵自由而獨立的烏克蘭絕不會袖手旁觀，我們要向普亭及其白俄羅斯親信發出強烈信號，他們的行為絕不會被容忍」。

根據新州的禁令，州府和地方政府禁止與俄羅斯和白俄羅斯做生意，包括在兩國有直接利益的企業、總部位於兩國以及支持入侵的企業。

州財政廳將提出於俄、白兩國有關聯的企業和個人名單，榜上有名的企業與個人均不得與新州簽署和重續合約、獲取稅收減免和獲得政府補貼；禁止新州的養老金投入名單中的企業與實體；禁止與俄、白兩國政府有關的機構開展銀行業務。在聯邦政府解除對俄白兩國的經濟制裁前，禁令將始終有效。

州財政廳長伊莉莎白·茂約(Elizabeth Muoio)表示，財政廳對新州養老金在俄羅斯的可能投資做了評估，以確定哪些州府合約可能與俄羅斯的企業有關，她說：「我們將用新州的財力展現與烏克蘭人民站在一起。」

新州的養老金最近估值約938億元，截止去年10月31日，至少2億2660萬元投入俄羅斯的股票，2140萬元是投資白俄羅斯。但因虧損，對兩國的投資出現了縮水，烏克蘭戰爭爆發後，俄羅斯的股市指數暴跌50%，金融市場交易被迫關閉。一旦重開，俄羅斯的股票可能出現拋售潮。

截止上月，新州養老金在俄羅斯約有5000萬元投資，但投進私營金融市場的新州養老金有多少投在俄羅斯並不清楚，私營資本的流向很難追蹤，不過州財政廳認為數額非常少。

烏克蘭戰爭爆發後，全國各州的養老金紛紛從俄白兩國撤資，但專家認為，確定在俄羅斯的投資很複雜，撤資更難。

白俄羅斯 新州 烏克蘭

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