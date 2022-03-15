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住烏克蘭費城夫婦 扶老攜幼逃到波蘭

編譯盧炯燊／綜合報導
圖為聚集在烏克蘭邊界的大批難民，排隊準備通關進入波蘭。(美聯社)
圖為聚集在烏克蘭邊界的大批難民，排隊準備通關進入波蘭。(美聯社)

每個逃離戰火湧到其他國家的烏克蘭人，各有自己的故事；來自費城的一個六口之家，也成為其中一個故事的主角。

現年38歲的波拉德科(Tatiana Poladko)在烏克蘭中南部克里維里赫(Kryvyi Rih)出生，2005年，21歲時來到美國攻讀碩士學位，認識了同齡的阿萊恩(Atnre Alleyne)，兩人完成博士課程後組織了家庭。

2009年，他們創辦了TeenSHARP，是一個幫助非裔、拉丁裔和低收入學生進入頂尖大學的非營利組織，兩人有三個分別7歲、3歲及2歲的孩子。

2021年1月，隨著新冠疫情限制放寬，加上波拉德科在家鄉的母親因疫情死去，81歲父親老邁，他們一家決定返回烏克蘭，準備生活幾年，也讓孩子體驗烏克蘭傳統，沒料成為逃難一分子。

在烏克蘭首都基輔，波拉德科為聯合國工作，協調全國各地的青年，同時積極參與橙色革命。

隨著俄羅斯揮軍，戰爭變得愈來愈激烈，他們一家六口先由基輔逃到西部城市利維夫(Lviv)，本以為較為安全，然而當他們看到當地市民接受武器訓練，俄羅斯人向一輛民用汽車開槍時，這對夫婦擔心若不盡快離開，可能根本無法離開，於是決定扶老攜幼冒著嚴寒逃往波蘭。

波拉德科的朋友將他們送到烏克蘭西北部，然後徒步前往波蘭，途中一個開著車的陌生人主動提出送他們一程，之後繼續靠自己雙腿，老父奮力跟上，一度跌倒，波拉德科說從沒想過會有這樣的困境。

愈接近波蘭邊境時，逃難的人群也愈大，最終一家人步過邊界。當局讓他們乘坐公共汽車前往波蘭南部城市一個難民中心，這裡不論男女老幼，都只是睡在墊子上。

波拉德科還不是美國居民，儘管丈夫和孩子都是美國公民，但一家人絕不分開。目前他們計畫申請波拉德科及父親進入美國的緊急簽證，但不確定是否會獲得批准。

在波蘭的下一步是什麼？波拉德科表示真的很難說，每天都要看局勢變化而做決定。

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