新州包商30項安全違規 被罰200萬

聯邦勞工部職業安全與健康管理局查獲新澤西州工程承包商BB Frame LLC多達30處安檢違規，聯邦行政法官要求對其裁罰200萬元。(示意圖，Getty Images)

聯邦勞工部 職業安全與健康管理局(OSHA)查獲新澤西州 工程承包商BB Frame LLC多達30處安檢違規，聯邦行政法官要求對其裁罰200萬元。

根據OSHA的聲明，BB Frame LLC正是新州博根郡(Bergen County)帕利塞茲公園市(Palisades Park)工程的承包商，負責人是克維多-賈西 亞(Juan Quevedo-Garcia)。

裁罰的根據是來自當局自2019年12月以來對該公司進行五次稽查的結果，雖然賈西亞事後曾提出質疑，但行政法官在上個月裁定該公司必須支付罰款。

據稱BB Frame LLC累積多達30項違規，包括工作人員沒有使用全罩的安全帽和護目鏡，而階梯、鷹架和防火設備也未依安全規範使用；另外，工作人員還缺乏階梯軌道和堆高機的使用訓練。

當局向BB Frame LLC提出204萬元的罰款，但這並非賈西亞第一次受罰；他旗下的另一家承包商Frame Q LLC，在2019年也因為類似的違規被懲處超過70萬元，被迫將該公司解散。

當局首先在2019年12月接獲一項在摩崖公園市(Cliffside Park)的工程案投訴，安檢員到場發現多達九項違規，裁罰52萬860元；接著又在李堡(Fort Lee)另一施工現場發現五項違規，祭出42萬6785元的罰款。

2020年1月當局又在摩崖公園發現五項安檢違規，裁罰40萬5588元；2020年2月在帕利塞茲公園市的兩次安檢又發現其他違規事項，分別裁罰27萬4892元及36萬9000元。

行政法官在今年2月25日對賈西亞的所有裁罰作出整理，將全部違規事項的罰款金額訂為200萬4225元。

OSHA助理部長帕克(Doug Parker)表示：「賈西亞蓄意不繳罰款，藐視工程安全和法律；但這項判決的結果很清楚，企業主濫用國家系統規避義務，最終仍需負起法律責任。」