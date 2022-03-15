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中產階級外移 費城屋主高收入占三分之一

編譯林梅婕／綜合報導
報告指出，2010至2020年雖房價上升，但在費城都會區持有房產的屋主，低收入戶減少將近四分之一，高收入族群卻增加至三分之一。圖為費城住宅區。(Getty Images)
報告指出，2010至2020年雖房價上升，但在費城都會區持有房產的屋主，低收入戶減少將近四分之一，高收入族群卻增加至三分之一。圖為費城住宅區。(Getty Images)

根據「全國房地產商協會」(National Association of Realtors)日前公布的一項研究報告，2010至2020年間隨著房價上升，各收入階層的人持有房地產的狀況更加不平均；其中，在費城都會區持有房產的屋主，低收入戶減少將近四分之一，高收入族群卻增加至三分之一。

報告指出，全國過去十年的房地產增值達8.2兆元，高收入的屋主就占71%，而低收入戶只占4%；至於中等收入的人口雖然房屋持有率的占比最高，增值收入卻只占四分之一。

自2008年次貸危機爆發以來，全美進入經濟大衰退(Great Recession)時期，各個收入階層持有房地產的人口比率都開始下降，而且以中等收入下降最多，十年內占比從78%降至70%；都會區中等收入的屋主又以費城流失的人口最多，超過2萬2000人。

對此全國房地產商協會經濟學者科羅拉頓(Gay Cororaton)表示：「如果連中等收入的買家都無法負擔房價，那表示一般人買房子都可能成問題。」

與此同時，費城都會區，包括橫跨費城的肯登郡(Camden)和威明頓(Wilmington)，其低收入者的房地產持有比率也降低近四分之一，但高收入族群的比率卻不斷增加，達到將近三分之一，科羅拉頓說：「我們應該正視房屋供應短缺的問題，協助一般民眾得以負擔房價；在房地產資源分配上，將會是個至關重要的問題。」

根據全國房地產商協會的定義，低收入的標準為當地收入中位數的80%，中等收入介於中位數的80%至200%，高收入則是中位數的200%以上；以費城地區來看，一家四口的家庭年收入若低於7萬5600元，則屬低收入戶，中等家庭的年收入則是介於7萬5600元至18萬9000元。

全國房地產商協會主席萊絲莉‧史密斯(Leslie Rouda Smith)指出，房地產是穩定家庭財務的關鍵，「我們必需將房價維持在安全及可負擔的範圍內」。

房地產 低收入 費城

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