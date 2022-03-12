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涉虐待6歲子致死 新州父被控一級謀殺罪

編譯柯立偉／綜合報導
新澤西州海洋郡男子葛雷格(左，海洋郡檢察官辦公室照片)，去年疑似虐待自己六歲的兒子柯瑞．米歇洛(右，GoFundMe網站)，造成他傷重不治，原本司法廳以危害兒童福利罪名起訴，近日改以一級謀殺罪指控葛雷格。
新澤西州海洋郡男子葛雷格(左，海洋郡檢察官辦公室照片)，去年疑似虐待自己六歲的兒子柯瑞．米歇洛(右，GoFundMe網站)，造成他傷重不治，原本司法廳以危害兒童福利罪名起訴，近日改以一級謀殺罪指控葛雷格。

現年29歲的新澤西州海洋郡(Ocean)一名男子葛雷格(Christopher Gregor)，去年疑似虐待自己六歲的兒子柯瑞．米歇洛(Corey Micciolo)，造成他傷重不治，原本司法廳以危害兒童福利罪名起訴，近日檢方改控葛雷格一級謀殺罪。

據檢方起訴書，葛雷格與前妻布莉安娜．米歇洛(Breanna Micciolo)離婚後與她共享孩子的監護權，而葛雷格常以「鍛鍊身體」為由，帶孩子到健身房跑跑步機運動，然而他並未考慮孩子的體力與耐力；健身中心的監視器畫面顯示，葛雷格在孩子一次次因跟不上跑步機的速度而摔倒後，又一次次地把他拎起來繼續跑步；其中一次把柯瑞拎起來的過程中，還咬傷了他的頭部。

事發當晚布莉安娜接柯瑞回家後聽聞此事，帶柯瑞前往醫院進行虐待檢查；醫師指出柯瑞前額、手臂、胸前及臀部均有多處瘀傷，有必要送往大醫院進行抽血及X光片檢查以釐清究竟有沒有虐童行為；隔天柯瑞自述感到頭暈、想吐、吃不下飯，送醫後仍不治死亡。

獲悉檢方改以一級謀殺罪名起訴葛雷格後，布莉安娜欣慰地說：「我很高興正義終獲伸張，雖然我失去了我的兒子，但對於殺人兇手的入獄我有一種大仇得報的快感；柯瑞是個美麗的小男孩，他配得到一個比葛雷格更盡責的父親。」

柯瑞 健身 新澤西州

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