不滿新警局長越級升官 「落榜」4警佐告新州警局

新澤西州四名警佐日前把艾倫代爾市警局告上法院，指控新任的警局局長狄倫透過政商關係「越級」升官。(取材自臉書)

新澤西州 四名警佐日前把艾倫代爾(Allendale)市警局告上法院，指控新任的警局局長狄倫(Matt Dillon)透過政商關係「越級」升官。

四名提告的警佐葛瑞芬(Todd Griffith)、克羅普克(William Kroepke)、馬提斯(John Mattiace)和斯特納(Paul Stettner)都在該警局服務多年，自去年12月31日前任局長什爾布(George Scherb)退休後，四人皆提出該職位的申請。

然而，最後卻是由狄倫獲選，並於今年1月3日宣示就職；根據博根郡(Bergen)高等法院的文件，四人指控狄倫「是市長布里斯丁(Ari Bernstein)與眾多市議員的政治盟友和支持者」；目前市府尚未回應。

四名警佐的代表律師托斯卡諾(Patrick Toscano)表示：「當市府機構透過不法手段干擾警察 部門的升遷程序，只為讓錯誤、但符合政治利益的人獲得獎賞，該機構必然受到其他資格更符合的同仁質疑，他們也必需為這一切作出解釋。」

法律文件還提到，從狄倫的個人社群媒體 上可以看出他與政治人物的關係匪淺，而且經常參加「布里斯丁和其他市議員舉辦的政治活動」；四名警佐控訴，市長和市議員不僅明目張膽地將他們過去為艾倫代爾警局的付出和成就視如敝屣，還利用「扭曲、腐敗和不法」的管道讓狄倫升官。

四名警佐更強調，2021年夏天他們為了爭取局長的職位，除了花費數千元的考試費用，甚至動用個人例休日以繼夜地準備考試；但同年9月當博根郡市議員開始進行局長候選人資格審查時，四名警佐都如期上繳個人檔案，唯獨狄倫例外。

四名警佐稱「狄倫在審查前他又將他的個人檔案重新整理一遍」；法律文件寫道：「當局已決定聘用迪倫，而且將用一切方法，包括非法的手段讓他擔任局長」。

當局被控違反這四名警佐受憲法保障的權利，並要求法院撤銷狄倫的職位。