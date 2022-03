新州2021年遊說支出9370萬元 史上第3高

新澤西州 說客2021年共花費9370萬元遊 說立法人員和州長辦公室,雖不及2020年歷史紀錄,但此金額也衝上史上第三高。

新澤西州選舉執法委員會(Election Law Enforcement Commission, ELEC)執行主任布林德爾(Jeff Brindle)說,2021年遊說花費低於2020年的1068億元,仍很高;2020年3月因疫情 幾乎全面關閉後,疫情引發的大量法案法規持續到2021年,助長遊說活動。

遊說者須向州府註冊,定期報告相關支出,包括針對法案影響立法者、推動政府制定規章制度等工作。

去年遊說支出前三名是石化能源業者PSE&G 支出近260萬元、新州 最大健保公司地平線藍十字藍盾(Horizon Blue Cross Blue Shield)190萬元、新州燃料商協會(Fuel Merchants Association of New Jersey)140萬元。

燃料商協會增幅最大,較2020大增980%,之前未曾進入前十名,該協會代表取暖燃油業者,反對州長墨菲(Phil Murphy)2050年全面採用清潔能源的大計。

入榜另七個遊說者包括工程師勞工雇主合作社(Engineers Labor Employer Cooperative)、新州市政聯盟(New Jersey State League of Municipalities)、新州化學委員會(Chemistry Council of NJ)、新澤西工商協會(New Jersey Business & Industry Association)、康卡斯特公司(Comcast)、 新澤西房地產經紀人協會(New Jersey Realtors)、費城兒童醫院(Children's Hospital of Philadelphia)。

據報從82名註冊說客收取的6620萬元遊說金中,有4230萬元(近 64%)流向前十大大型遊說公司,包括Princeton Public Affairs Group等。

遊說金激增,但說客的美酒佳餚等施以利益(benefit passing)花費創歷史新低,降至1367元,遠不及1992年16萬3375元歷史高點。