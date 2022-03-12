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無證兒童免費健保 送交德拉瓦眾議會審議

編譯林梅婕／綜合報導
德拉瓦州民主黨籍眾議員克麗絲塔·格里菲斯提出法案，要求衛生與社會服務廳向無證移民兒童提供免費健保，9日委員會表決通過，將於眾議會進行討論。(取材自臉書)
德拉瓦州民主黨籍眾議員克麗絲塔·格里菲斯提出法案，要求衛生與社會服務廳向無證移民兒童提供免費健保，9日委員會表決通過，將於眾議會進行討論。(取材自臉書)

德拉瓦州民主黨籍州眾議員克麗絲塔·格里菲斯(Krista Griffith)日前提出317號法案，要求衛生與社會服務廳(Department of Health and Social Services)向無證移民兒童提供免費健保，9日委員會表決通過，並提交州眾議會全體審議。

該法案被命名為「全德拉瓦州兒童健保支付法案」(Cover All Delaware Children Act)，若通過預計2023年將花費200萬元，2024年增至695萬元，2025年則會達到731萬元。

該案的財務規劃目前假設，截至2025年將會有2000名兒童註冊免費健保，平均一人每年的保費為3780元，但這樣的人數仍未達該州無證移民兒童的一半以上。

該案先經眾議會健康與人類發展委員會匿名表決通過，即將進入眾議會撥款委員會審查並召開聽證會。

「根據法案，最終將由州政府為那些家庭無法負擔的無證移民兒童支付保險，」格里菲斯說：「我們當中有許多人將保險視為理所當然，但對德拉瓦州的數千名兒童並非如此。」

目前德拉瓦州無證移民兒童約5000人，格里菲斯指出，其中許多無證移民家長只能賺取微薄的薪水，甚至不到最低薪資的標準，更不可能有雇主為他們提供醫療保險

此外，無證移民兒童被禁止註冊任何受聯邦政府補助的醫療保險計畫，而且在「可負擔健保法」(Affordable Care Act)的規定下，亦不得註冊州政府的保險計畫。

不過此計畫仍遭到部分共和黨人反對，強調在通貨膨脹的趨勢下萬物齊漲，許多平民百姓連支付自己的健保都可能有困難，不應再為了無證移民兒童增加納稅人的負擔。

共和黨籍州議會議員柯林斯(Rich Collins)就說：「如果德拉瓦州政府可以向所有人提供免費的福利，這世界將會非常美好，但實則不然，因為所有的錢都是由100萬名納稅人和企業主埋單。」

移民 醫療保險 健保

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