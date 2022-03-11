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新澤西福建同鄉會獎學金 4高中生獲獎

記者劉偉／新澤西州報導

新澤西福建同鄉會2022年 「韞青獎學金」(FAANJ Yunqing Student Award )經評審委員會評審後揭曉，獲獎者分別是：李一昊(Bernards High School)，李卓翰(Princeton High School)，陳劍吳(Union County Vocatlonal Technical School) 和鄭宇(Highand Park High School) 。

新澤西福建同鄉會於2011年起為青少年在校生設立獎學金， 以激勵福建籍鄉親子女傳承中華傳統文化，勤奮學習、積極上進。前八屆的福建同鄉會獎學金為 「伯卿獎學金」 （FAANJ Boqing Student Award），由同鄉會常務副會長、新州先進鎮痛康復中心醫生陳伯卿博士和姚瑞紅博士夫婦捐助。從2020年開始新澤西福建同鄉會獎學金由新澤西腦神經診所醫生吳韞青博士（Brenda Wu,MD,PHD)和同鄉會現任會長李世群伉儷慷慨捐贈，並更名為 「韞青獎學金」。

吳韞青醫生是新澤西知名神經內科和行為醫學專家，專長臨床神經電生理及癲癇，曾是Robert Wood Johnson Hospital 癲癇科主任。

新澤西福建同鄉會獎學金章程規定，每年度通過申請、評審，選拔出福建移民後代中品學兼優、熱心公益、學有所長，積極傳承中華文化的高中在校生。「韞青獎學金」評審小組由陳建敏博士擔任執行主任委員，委員包括黃夷伍教授、李世群會長、郭瑞堯主席、盧靉儀老師。

新澤西 醫學 新州

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