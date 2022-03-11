新州489億預算案 大幅減收地稅10億

新澤西州長墨菲已向州議會提出489億元的州府預算計畫。(美聯社)

新澤西州長墨菲(Phil Murphy)日前向州議會提出489億元的州府預算 計畫，其中包括將減收近10億的房地產 稅，同時向K-12提供6億5000萬的經費，此金額也寫下史上最高紀錄。

墨菲的第二個任期，以減稅和促進該州的可負擔性為目標， 他表示「我們要讓人人都有機會，使每個人都能感受到新州 生活成本是在經濟負擔能力之內。」

墨菲的第一任期曾大力推動進步派議題，但如今讓位於減稅和提高可負擔性的目標，表示「我們要讓人人都有機會，使每個人都能感受到新州的更可負擔性。」

墨菲的預算計畫強調要降低生活成本，將通過上周宣布的房地產減稅計畫實施，以取代現有的「家庭福利計畫」(Homestead Benefit)。房地產減稅計畫將擴大到180萬戶家庭，年收入25萬元以下的家庭第一年可減稅700元，10萬元以下的租戶可獲250元退稅，以抵消地稅上漲帶來的租金壓力。墨菲還提議大幅降低州府的收費，包括州立公園7月1日開始對本州居民免費、希望免除駕照更新費、結婚證費和部分健保人員的執照費，各項免費一年可達6000萬元。

墨菲準備利用聯邦紓困計畫的3億500萬元聯邦資助設立「可負擔住房建設基金」，以協助建成費城附近Mount Laurel鎮的住房建設工程，增加3300多套可負擔住房。

新州利用聯邦紓困計畫10億元資助設立的「防止驅逐租客援助基金」，今年開始將用5億元為2萬5000戶家庭提供兩年的租金援助，用2億5000萬元為14萬戶家庭提供水電氣援助。

墨菲還建議今後為新州養老基金注資68億2000萬元，如果獲准，將是新州25年首次連續兩年為養老基金注資。該基金關乎到80萬在職與退休州府和市府員工的利益，新州養老基金的資金長期不足，居全國最差之列。

預算計畫要求將公立學校的直接援助增加到116億元，比去年增多6億6200萬元，包括給公立學前班增加的6800萬元。另外給高等教育增加29億元資助，用於直接支持大學和給大學生的援助。

墨菲為了落實捷運交通不漲價的承諾，要為新州捷運局(NJ Transit)增加7%的預算，達到27億6000萬元。