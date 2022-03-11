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辯稱精神錯亂不成立 兒打死父母罪成

編譯柯立偉／綜合報導
新州男子柯爾斯(左)2016年與雙親為家事爆發衝突，竟冷血將父母(右與中)雙雙毆打致死，法院近日作出判決，認定被告精神障礙抗辯不成立，宣告有罪。(取材自臉書)
新州男子柯爾斯(左)2016年與雙親為家事爆發衝突，竟冷血將父母(右與中)雙雙毆打致死，法院近日作出判決，認定被告精神障礙抗辯不成立，宣告有罪。(取材自臉書)

2016年南澤西(South Jersey)發生一起凶殘的命案，34歲男子柯爾斯(Ryan Coles)與雙親為家事爆發衝突，竟冷血將父母雙雙毆打致死，行徑令人髮指；承審的格羅契斯特郡(Gloucester)法院近日作出判決，認定被告精神障礙抗辯不成立，宣告有罪。

辯護律師露西亞．邦齊瓦尼(Lucille Bongiovanni)表示，柯爾斯行為當下「無法理解自己在做什麼」，並傳喚心理學家茱莉亞．溫柏格(Julia Weinberg)作證；溫柏格在庭上說：「柯爾斯在事發剛開始，也就是毆打父母時對於自己的行為仍有意識，但隨著時間推移，由於漸漸對事態發展失去控制，落入身心失調的狀態，因此殺害父母時是無意識的。」

邦齊尼瓦本於心理學家的證詞，加上柯爾斯往年的所有就醫紀錄，以「柯爾斯一生都在精神疾病的折磨中」為辯論主軸，為柯爾斯進行無罪抗辯。

然而，檢方也傳喚心理學家斯莫林(Steven Simring)，證稱被告於行為當下「有意識」；斯莫林表示，柯爾斯確實患有人格障礙及藥物濫用的問題，但正是因為藥物濫用導致精神亢奮，憑藉著這股「精神亢奮」有意識地殺害父母，還在案發後以衣服和洗衣籃蓋住父母屍體，顯見對於自己殺害父母的行為有意識，在法律上不能被認定為「因精神障礙不能辨識其行為」。

另一方面，由於柯爾斯就案發過程的陳述原則上與警方客觀調查結果相符，法院因此認定柯爾斯行為時並未喪失辨識能力；承審法官說：「本院同意斯莫林博士證詞，且被告在案發後24小時內即能平靜敘述殺害父母的過程，並與客觀證據相符，因此認定被告行為時有辨識能力，應獲有罪判決。」

法院指出，柯爾斯最重可能獲判無期徒刑，預計於4月25日宣判，在此期間柯爾斯還押看守所。

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