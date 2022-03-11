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3萬瓶俄製伏特加遭禁售 賓州酒商陳情

編譯周芳苑／綜合報導
賓州婦人巴尤克販售Ustianochka品牌伏特加。(取材自推特)
賓州婦人巴尤克販售Ustianochka品牌伏特加。(取材自推特)

賓州州長沃爾夫(Tom Wolf)加入制俄聲援烏克蘭行列，促賓州酒類管制委員會(Pennsylvania Liquor Control Board, PLCB)停止買賣俄羅斯酒品；當地74歲的斯洛伐克移民婦人巴尤克(Margaret Bayuk)3萬瓶伏特加無處銷售，上周寫信向州長陳情求助。

巴尤克長期住在賓州比佛福爾斯(Beaver Falls)，是Ustianochka 品牌伏特加獨家業者，在俄羅斯蒸餾、裝瓶，而後在賓州獨家銷售，每瓶零售16.99元，疫情期間，每周銷售20箱。

如今，巴尤克手頭約3萬瓶伏特加滯銷，於是發一封傳真給沃爾夫州長，她說：「為什麼制裁我？我非寡頭，沒有遊艇或任何船隻、豪華汽車，我們像多數美國人一樣還房貸。」

賓州制裁下，Ustianochka和Russian Standard是受影響的兩大品牌；巴尤克買家PLCB打電話向她道歉，稱向她批購的伏特加已下架。

除了州營商店存貨，巴尤克還有一批在賓州Wampum的存貨，足以維持一年，不知如何處理。

近幾周，全美十多州和Total Wine等大型連鎖店下禁令，但市面上目前只有小部分伏特加原產地是俄羅斯。

巴尤克和丈夫說，禁賣伏特加的俄羅斯製造商已獲貨款，目前禁止銷售庫存不會影響產酒的俄羅斯人；對於禁令，她越想越困擾，聯想起所離開的極權主義政權。

巴尤克請求州長豁免禁令，另一方面也提供替代方案以保有州長抵制俄羅斯的象徵意義。第一建議案允許她出售已進口的既有庫存；第二案允許出售，州府全部或部分收益(每瓶約7元)捐贈給烏克蘭；第三案要求PLCB將禁令擴及 Stoli，懲罰與她所售伏特加供應商相同的母公司；最後，讓顧客決定。

俄羅斯 賓州 烏克蘭

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