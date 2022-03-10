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賓州州長爭取200萬經費 安置烏克蘭難民

編譯林梅婕／綜合報導
賓州州長沃爾夫向州議會要求200萬元成立難民安置辦公室，讓各個社區能更有效率地協助烏克蘭難民落腳賓州。(美聯社)
賓州州長沃爾夫向州議會要求200萬元成立難民安置辦公室，讓各個社區能更有效率地協助烏克蘭難民落腳賓州。(美聯社)

賓州州長沃爾夫(Tom Wolf)已向州議會要求撥款200萬元成立難民安置辦公室(Office of Refugee Resettlement)，讓各個社區能更有效率地協助烏克蘭難民在賓州安置。

儘管沃爾夫未具體說明與哪些難民收容機構聯繫，但他表示:「如果我們沒有這筆資金，就無法更有彈性的安排難民。」

民主黨籍州參議員琳西‧威廉斯(Lindsey Williams)日前提出法案，並註明該筆資金用途與「聯邦政府先前救助阿富汗難民的資金用途相符」；共和黨州議員們雖然對資助難民的態度表示開放，不過對於資金的數目並未多做說明。

「我們願意透過法律的管道，展現我們對無端遭受俄羅斯攻擊的烏克蘭合法難民表示支持。」共和黨籍賓州眾議會共和黨發言人戈特斯曼(Jason Gottesman)說：「但任何支出的數目都需要與實際花費一致，在我們研議收容難民程序的同時，也會持續評估這200萬元的適當性。」

賓州參議會共和黨發言人艾莉卡‧懷特(Erica Clayton Wright)也強調：「為能同時維護賓州經濟利益和人道資源提供的可行性，我們必需先評估賓州目前採取的其他措施，了解賓州政府在東歐的投資項目，包括來自俄羅斯、超過10億元的燃料進口，先行評估這對通膨的和經濟的影響。」

俄羅斯入侵烏克蘭幾天後，當局也展開一連串抵制俄羅斯商品的行動，包括賓州酒類商品監管委員會(Pennsylvania Liquor Control Board)取消購買俄羅斯的商品，其中還有兩款福特加Russian Standard和Ustianochka；而財政部也正在脫離高達290萬元的俄羅斯資產。

沃爾夫稱目前共12萬2000名的烏克蘭裔住在賓州，為全美烏克蘭裔人口第二大的州。

賓州 俄羅斯 烏克蘭

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