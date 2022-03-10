「俄資」盧克加油站 新州州長考慮制裁

新州民主黨籍州長墨菲表示，正在考慮對俄資的盧克加油站進行制裁，但考慮到在美國的盧克加油站實際上都是美國人經營，會審慎評估後再做決定。(美聯社)

烏俄戰事持續兩周，西方國家對於俄羅斯的制裁力道逐漸加大，新澤西州 州內亦有聲浪；新州民主黨籍州長墨菲(Phil Murphy)表示，正在考慮對俄資的盧克加油站 (Lukoil)進行制裁，但考慮到在美國的盧克加油站實際上都是美國人經營，會審慎評估後再做決定。

墨菲日前接受全國廣播公司(CNBC)專訪時表示，他已簽署一項行政命令，要求州政府各級機關迅速審查自身機關是否有權利停止俄羅斯或白俄羅斯 在新州的任何投資項目，盧克加油站因此也名列其中；他說：「我正在檢查包含養老基金在內的新州各項財產是否有俄羅斯的投資，以確保『完全沒有』俄國資金投資州內公共項目。」

針對盧克加油站，墨菲表示必須審慎評估，他指出新澤西州境內共有33間盧克加油站，都是美國民眾經營的，雖有俄資背景，但貿然制裁一定會使美國勞工生計受影響；但事實上，新州艾薩克斯郡(Essex)紐瓦克(Newark)市議會走在州政府前，早已投票一致通過，撤銷市內兩座盧克加油站的經營執照。

盧克公司似乎早有預感自己可能成為眾矢之的，上周就發表聲明「反對烏俄之間的戰爭，呼籲有關各方『立即停戰』」；雖然未能成功阻止紐瓦克市撤銷境內兩間加油站的經營執照，能否說服州長不要在全州範圍內對盧克加油站進行制裁也尚未可知，但確有吸引部分支持者為其發聲，指制裁盧克加油站不只無法阻止俄羅斯對烏克蘭的侵略，反而會使美國勞工受到傷害。

採訪最後墨菲也表達對烏克蘭的支持，他說：「新澤西州是全美烏克蘭裔人口最多的地方，我將永遠與所有烏裔兄弟姊妹站在同一陣線。」