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「布魯斯威利家鄉」新州小鎮財務吃緊 拍賣78住宅用地

編譯柯立偉／綜合報導
新澤西州彭斯格羅夫鎮近來由於資金短絀，鎮內居民大多又都是藍領受薪居民，已無漲稅空間，因此決定拍賣78塊住宅用地以開源節流。(鎮政府網站照片)
新澤西州彭斯格羅夫鎮近來由於資金短絀，鎮內居民大多又都是藍領受薪居民，已無漲稅空間，因此決定拍賣78塊住宅用地以開源節流。(鎮政府網站照片)

新澤西州塞倫郡(Salem)彭思格羅夫鎮(Penns Grove)近來由於資金短絀，鎮內居民大多又都是藍領受薪居民，已無漲稅空間，因此決定拍賣78塊住宅用地開發財源；鎮議會指出，拍賣所得雖不足以使彭思格羅夫鎮不再需要州政府或聯邦政府的資助，但勢必能夠大大改善現在的財務狀況。

彭思格羅夫鎮鎮議會表示，鎮政府在全鎮範圍內持有土地約十分之一、共98筆的土地，本次拍賣不動產計畫授權鎮政府與Max Spann Real Estate與Auction Company兩間房地產公司訂定行政契約，拍賣其中78筆土地；據政府財務紀錄顯示，這78筆拍賣的土地中只有17筆有地上建物，剩下61筆都是空地；拍賣會預計於15日開始至18日止，預期收入將可解決該鎮財務的燃眉之急。

鎮議員藍波(John Rambo)說：「我們希望這個小鎮可以透過這次的拍賣得到一定程度的改造與重生，畢竟我們沒有任何大型機構或企業進駐，稅收很有限；唯一開源節流的方法，就是拍賣持有的土地。」

州聯絡室主任塔莫莉．佩提-狄克森(Tammori Petty-Dixon)表示，彭思格羅夫鎮2020年就曾提出出售不動產開源節流的想法，並獲得州政府支持；她說：「拍賣土地是彭思格羅夫鎮擺脫援助的第一步，這筆收入將可用於償還債務、契約義務及積欠薪資；只要受州政府監管、制定或加強反貪腐法規，任何有財政困難的鄉鎮市，都能夠向本廳提出拍賣不動產的申請。」

事實上，彭思羅格夫鎮財政困窘的狀況已非一日之寒；不只是因為全鎮人口以藍領受薪階層為主，更因為有約三分之一生活在貧窮線下，使鎮政府不可能調高所得稅率；雖然過去曾有杜邦化工(DuPont)在此設廠，連知名男星布魯斯威利(Bruce Willis)也是在這裡長大，並在成名以前在杜邦化工廠當過作業員，但最終仍敵不過人事成本上漲而決定撤出，才使彭思羅格夫鎮從此蕭條。

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