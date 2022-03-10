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新州竊車案上升 官員憂槍擊犯罪率跟著增

編譯林梅婕／綜合報導
新澤西州近來竊車案件暴增，當局官員指失竊車輛的增加往往與當地槍擊犯罪率成正比關係。(Getty Images)
新澤西州近來竊車案件暴增，當局官員指失竊車輛的增加往往與當地槍擊犯罪率成正比關係。(Getty Images)

新澤西州近來竊車案件暴增，且當局官員指失竊車輛的增加往往與當地槍擊犯罪率成正比關係，該州檢察長普拉金(Matthew Platkin)表示，竊車率「已不只是市區或郊區的問題，是整個州的問題，而且連帶影響暴力犯罪率上升」。

根據警察單位的數據，去年新州共1萬4320輛汽車遭竊，比2020年增加22%；國家保險犯罪局(NICB)稱其「前所未見」。

對此當局回應，自2015年成立汽車失竊案偵辦小組，負責的相關部門機構不斷擴大，至今也還在持續增加；目前該小組共由來自六個不同機構的16名官員負責，但普拉金表示還需要招募更多人力。

另外，聯邦政府也提供12萬5000元補貼專案小組員工超時工作及器材損耗的開銷；該小組在去年成功偵破130起汽車失竊案，總價值相當於570萬元。

除了努力破案，當局也呼籲民眾做好最基本的預防工作，那就是「鎖好車門」；據稱，去年絕大多數的汽車竊盜都是因為車主將車鑰匙的磁扣留在車上。

普拉金說：「現代許多車都使用一鍵啟動(push-to-start)的功能發車，雖然讓車子更難被偷，但如果車主將磁扣留在車上，那麼一切就會容易很多」；新州警長卡拉漢(Patrick Callahan)也表示：「很多竊賊會花一個小時找尋目標，就為了偷走你的車。」

卡拉漢指出，車主們一時失誤可能造成極大的影響，因為這些被竊的車輛之後往往涉入黑幫的暴力犯罪，甚至槍擊案，他說：「車輛失竊後半個小時，就很可能成為謀殺案的作案工具。」

新州警方指出，汽車竊盜幾乎成為該州最常見的犯罪行為，而主嫌通常也和槍支暴力犯罪有著「強大的關係」；通常竊車案都不是單一犯罪，而是組織犯罪，他們會派人在街上巡視沒有上鎖的車輛，將車輛偷走以掩蓋他們其他犯罪事跡的行蹤。

汽車 暴力犯罪 新州

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