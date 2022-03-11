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華人醫療服務部精彩心血管專科講座 ~ 人工智慧遠程及時診斷心臟疾病

本報新澤西訊
左起：華人醫療服務部新布朗士維克醫院負責人李安琪，羅格斯大學醫學院家庭醫學及社區健康系教授林偉如，羅格斯大學心血管專科主任和教授及羅伯屋強生大學醫院心血管專科主任Dr. Sengupta，華人醫療服務部主任鄒興睿
左起：華人醫療服務部新布朗士維克醫院負責人李安琪，羅格斯大學醫學院家庭醫學及社區健康系教授林偉如，羅格斯大學心血管專科主任和教授及羅伯屋強生大學醫院心血管專科主任Dr. Sengupta，華人醫療服務部主任鄒興睿

  華人醫療服務部日前舉辦了一場心臟專科最前沿的網絡醫療講座“應用最新人工智慧，及時診斷心臟疾病”。得到來自大紐約地區近百名朋友參加並得到積極反饋。本次講座由羅伯屋強生醫院和美門醫院華人醫療服務部以及羅格斯大學醫學院共同舉辦。特邀心血管專科主任Dr. Partho P. Sengupta主講，林偉如醫師提供即時中文翻譯。此次精彩的講座包括人工智慧在心血管專科臨床應用上的最新進展，以及針對不同心臟疾病的最新掃描技術與案例。

  在講座中，Dr. Sengupta特別指出，如何利用人工智慧技術來幫助大家避免心臟病發展到最後無法搶救的狀況，通過大數據分析，智慧系統的及時提醒，預早警覺，避免急診和搶救以及死亡，這也才是人工智慧應用在心臟專科上的意義所在。他為大家展示了很多相關智慧手機，平板，以及智慧皮膚，掃描儀等等，可以讓心臟病患者利用人工智慧來定期或隨時掃描心電圖，超聲波，心臟起搏器等等的設備數據，及時查到潛伏的心臟病，做到提早預防。也可以提早在未到急診室就可以把一些數據，甚至掃描的影像迅速傳給醫生，爭分奪秒為搶救爭取到寶貴的時間。他也曾收到心臟病人遠程佩戴的設備及時發現他心臟壓力過高，及時送病人做手術避免了嚴重的後果，預後也非常好。

  這些先進的設備就像人體內的GPS（導航系統）一樣，可以檢測病人的血糖血壓血脂和心跳等全方位的數據，通過人工智慧對綜合性的海量數據分析，來告訴病人究竟血壓升高是因爲外力或失眠還是其他問題引起，並預測心臟疾病存在風險的問題，把這些數據上傳到雲端與心臟科醫生共用，避免有嚴重的問題發生。他已經在RWJUH羅伯屋強生大學醫院開始使用這些設備和技術，並將在三月份開設一個Innovation Center（創新中心）他和同事還從New Brunswick和法國的同行為那裏的病人通過超聲波同步分析診斷非常先進，目前這項技術在全球來説也是獨占鰲頭。以後甚至可以用這種人工智慧的技術像在Avatar星球的平行時空中來製造一個你自己的孿生數字心臟，並可能讓你走進自己的心臟近距離觀察。他也指出人工智慧並不會取代心臟科醫生，反而是能藉助更多人工智慧節省下來的時間和精力，更好的為病人服務。他希望這項前沿的技術能推廣到不同族裔的社區，讓更多人受益。本次講座的視頻鏈接rwjbh.org/rwjuhcommunityoutreach，rwjbh.org/mmccommunityoutreach或請聯繫華人醫療服務部：732-923-5057。(文字提供：美門醫院鄒興睿)。

人工智慧 心臟病 華人

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