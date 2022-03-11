慈濟用祈禱與行動 守護烏克蘭難民

俄烏戰火仍不斷延燒，為了躲避戰火，烏克蘭 人民攜家帶眷往境外避難，一幕幕惶恐緊張的畫面，一張張無助的臉孔，觸動人心。慈濟基金會證嚴法師不忍苦難，殷殷叮嚀人人能發揮愛心，凝聚善念消弭災難；慈濟基金會已積極尋求管道與著手籌集物資，希望以人道援助精神在波蘭提供急難救助發放物資，援助烏克蘭難民，協助他們安身、安心。

美國慈濟即日起發起【用祈禱與行動．守護烏克蘭難民】募款行動，呼籲社會各界共同發揮愛心，加入慈濟人道救援的緊急行動，用愛守護俄烏戰火中無辜的塗炭生靈。

慈濟慈善基金會執行長顏博文表示，由於烏克蘭的國民一半以上都逃往鄰國波蘭，慈濟基金會已連繫波蘭當地和歐洲臨近的慈濟志工與愛心人士，籌集難民所需生活、醫療用品、毛毯、食物等緊急物資，提供給邊界或波蘭境內的難民。未來再視局勢發展，評估後續人道援助行動。期待大家共同發揮愛心，一起關懷逃離家園的烏克蘭難民，讓他們能身心安頓，健康平安。支票 捐款：抬頭註明“Tzu Chi”，請郵寄至慈濟新澤西 分會，Tzu Chi Foundation, Mid-Atlantic Region,150 Commerce Road, Cedar Grove, NJ 07009