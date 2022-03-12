我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「取暖用油」每加侖破5元 美國東北民眾雪上加霜

佛州過春假 西點軍校6學生「吸毒過量」送醫

華夏親朋展廚藝 恆順佳餚齊爭艷 202 2恆順 - 華夏新春廚藝大賽結果揭曉

紐約訊

  本著推廣中華美食文化的宗旨，華夏中文學校、中國恒順集團及恒順在美國的獨家代理商和樂食品公司（Well Luck Co., Inc）共同推出的「2022恒順-華夏廚藝大賽」，經過精彩演繹和激烈投票，已經落下帷幕。本次大賽在美東地區的華人社區產生巨大的影響力，共有104個作品參加比賽，累計收到82057張投票，最後產生了59個獲獎作品，其中網絡人氣獎54人，專家評審金獎2名，銀獎3名。

  廚藝大賽於2022年2月1日開始，時值新春佳節，美食共饗，廚藝大賽激發了廣大華夏中文學校各所分校及當地華人社區的積極參與，各展廚藝，為新春佳節獻上了佳餚美饌，截止2月15日，共有104個作品上傳到大賽官網參與比賽。

  高手在民間，大廚們研究恆順鎮江香醋，米醋和料酒的屬性和特徵，將恆順調味料用煎、炒、烹、炸、煮、燉、溜、燒各種廚藝來演繹，呈現的作品精彩紛呈，其中不乏技藝出眾者。眾多作品中，既有中華傳統地方名菜，又有東西方結合的創新菜式，還有獨家配方的私家菜式，甚至還有米其林擺盤式的精美詩意作品。

  2月15日-25日的10天的網絡投票中，各路網友和選手親友團們踴躍投票，每天網上的投票你追我趕，激烈異常，緊張程度堪比冬季奧運會冰道速滑。2月24日單日投票數就超過12000張，總共投出票數為82057張。

  經過激烈角逐，最後評出網絡人氣獎一、二、三等獎共 54名，另由恆順集團及和樂公司的食品專家評出金獎2名和銀獎3名。頒獎和抽獎典禮於3月4日晚8點以網絡Zooming Meeting方式進行。中國恆順醋業集團營銷總監張冰女士，作為評審專家代表恆順對大賽的圓滿舉辦表示祝賀和感謝，歡迎海外華人們有機會回國到江蘇鎮江來做客。

得獎精彩作品《春暖花先開》、《江雪飄飄》
得獎精彩作品《春暖花先開》、《江雪飄飄》

投票 華人 美食

上一則

專業貸款公司Prime Mortgage 購房-貸款-過戶 一條龍服務 省時又省錢

下一則

芝加哥新會同鄉會舉辦第二屆理事會交接儀式 會長薛仲良接棒，將團結鄉親，同心協力，搞好會務！

延伸閱讀

灣谷中文學校慶新春 小朋友們勁歌熱舞

灣谷中文學校慶新春 小朋友們勁歌熱舞
2022【麥當勞菜單．我創造】黑(駭)客松網路大賽 得獎名單公布

2022【麥當勞菜單．我創造】黑(駭)客松網路大賽 得獎名單公布
北加第5所 台灣華語文學習中心成立

北加第5所 台灣華語文學習中心成立
場邊人語／三月大賽 形勢可猜

場邊人語／三月大賽 形勢可猜
南加中文學校聯合會 研討會分享教學經驗

南加中文學校聯合會 研討會分享教學經驗
東布朗士維克市首次舉辦賀新春農曆新年慶典 ~華夏兒女顯風采

東布朗士維克市首次舉辦賀新春農曆新年慶典 ~華夏兒女顯風采

熱門新聞

維州喬治梅森大學(GMU)生物工程系主席麥克爾·布什曼(Michael Buschmann)。圖取自維州喬治梅森大學網站

喬治梅森生物工程系主席家中被刺殺 兒被控二級謀殺

2022-03-04 11:18
威州33歲華男董鵬，涉嫌在健身房內的更衣室偷拍遭控15項重罪。(威州警局)

咖啡杯藏攝影機 威州華男偷拍542人遭控15項重罪

2022-03-07 10:21
圖：pixabay

全美稅金最低州 佛羅里達、田納西列前5

2022-03-11 12:54
新澤西州男子圖希克26歲生日前決定徒步環遊世界，於2015年4月2日出發；歷時將近七年，現在只剩下最後的1500哩路就可回到家。圖為圖希克和他的忠狗沙凡納一同上路。(取材自YouTube)

徒步環遊世界7年 新州男5月要回家了

2022-03-05 02:00
新澤西州歡樂點海灘鎮鎮長卡尼查表示，由於自己有波蘭及斯洛伐克血統，決定近日啟程前往波烏邊境，協助逃離烏克蘭的難民盡速安頓。(取材自臉書)

新州鎮長赴波烏邊境 協助難民撤退

2022-03-05 12:18
過去一年，大華府民眾最感興趣的前三種職業依次為公證人、房地產經理、消防人員。（記者張筠╱ 攝影）

大華府疫後職業 公證人搜尋熱度居冠 房地產仲介、消防員名列第2、3

2022-03-04 10:25

超人氣

更多 >
CPI飆7.9% 通膨創40年新高…專家警告：美邁向經濟衰退

CPI飆7.9% 通膨創40年新高…專家警告：美邁向經濟衰退
烏克蘭經濟顧問：千億美元資產被毀 只有中國得利

烏克蘭經濟顧問：千億美元資產被毀 只有中國得利
開戰Day16／英國再出手 挺普亭入侵386名俄國議員遭制裁

開戰Day16／英國再出手 挺普亭入侵386名俄國議員遭制裁
華爾街徵才 大學畢業生起薪10萬 老鳥不滿：太瘋狂

華爾街徵才 大學畢業生起薪10萬 老鳥不滿：太瘋狂
洛杉磯華埠街頭無端遇襲 華男被刺十多刀重傷

洛杉磯華埠街頭無端遇襲 華男被刺十多刀重傷