華夏親朋展廚藝 恆順佳餚齊爭艷 202 2恆順 - 華夏新春廚藝大賽結果揭曉

本著推廣中華美食 文化的宗旨，華夏中文學校、中國恒順集團及恒順在美國的獨家代理商和樂食品公司（Well Luck Co., Inc）共同推出的「2022恒順-華夏廚藝大賽」，經過精彩演繹和激烈投票 ，已經落下帷幕。本次大賽在美東地區的華人 社區產生巨大的影響力，共有104個作品參加比賽，累計收到82057張投票，最後產生了59個獲獎作品，其中網絡人氣獎54人，專家評審金獎2名，銀獎3名。

廚藝大賽於2022年2月1日開始，時值新春佳節，美食共饗，廚藝大賽激發了廣大華夏中文學校各所分校及當地華人社區的積極參與，各展廚藝，為新春佳節獻上了佳餚美饌，截止2月15日，共有104個作品上傳到大賽官網參與比賽。

高手在民間，大廚們研究恆順鎮江香醋，米醋和料酒的屬性和特徵，將恆順調味料用煎、炒、烹、炸、煮、燉、溜、燒各種廚藝來演繹，呈現的作品精彩紛呈，其中不乏技藝出眾者。眾多作品中，既有中華傳統地方名菜，又有東西方結合的創新菜式，還有獨家配方的私家菜式，甚至還有米其林擺盤式的精美詩意作品。

2月15日-25日的10天的網絡投票中，各路網友和選手親友團們踴躍投票，每天網上的投票你追我趕，激烈異常，緊張程度堪比冬季奧運會冰道速滑。2月24日單日投票數就超過12000張，總共投出票數為82057張。

經過激烈角逐，最後評出網絡人氣獎一、二、三等獎共 54名，另由恆順集團及和樂公司的食品專家評出金獎2名和銀獎3名。頒獎和抽獎典禮於3月4日晚8點以網絡Zooming Meeting方式進行。中國恆順醋業集團營銷總監張冰女士，作為評審專家代表恆順對大賽的圓滿舉辦表示祝賀和感謝，歡迎海外華人們有機會回國到江蘇鎮江來做客。