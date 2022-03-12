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專業貸款公司Prime Mortgage 購房-貸款-過戶 一條龍服務 省時又省錢

新澤西訊
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  總部位於新州Fort Lee的Prime Mortgage Company，最近遷移新址，擴大營業，多元化專業服務人員精通英語、韓語、中文和日語等，可為客戶提供極其便利的諮詢服務，歡迎預約。

  Prime Mortgage Company 是一家獲得美國聯邦和州機構正式批准的房屋抵押貸款公司, 超過 15 年的抵押貸款處理經驗和專業知識，每位專員都獲得專業認證,擁有豐富的工作經驗，為客戶提供最好的貸款條件和最佳的服務。

  於2022年3月， Prime Mortgage Company遷移新址，擴大服務，業務範圍包括：住宅抵押貸款服務、信用報告服務、公證服務、房地產（通過建立一站式服務系統，可以一次處理購買房屋所需的所有服務，例如購買/出售服務和產權保險服務，為客戶節省時間和金錢。）

  展望未來，Prime Mortgage Company全體員工將始終謙虛真誠，以資深的工作經驗和專業技能服務客戶，為每一位客戶提供真誠的抵押貸款諮詢和服務，讓所有客戶滿意。“我們承諾做一家優質抵押貸款公司，以客戶為先，盡最大努力幫您選擇最合適、最理想的抵押貸款產品。”

  歡迎來電諮詢：201-482-8011/347-416-2764(中文)；地址：One Bridge Plaza #530, Fort Lee, NJ 07024；網站瞭解更多詳情WWW.PRIMEMTGUSA.COM ，華人朋友也可以通過微信與公司取得聯繫，微信ID：PRIMEDAIKUAN；或者使用：LINE&KAKAO ID: YUHKI8349NMLS:1277465 EMAIL請至：[email protected]

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