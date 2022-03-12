不錯過春天，也不錯過你 Qbedding 鮮明優雅的新品《好棉+好眠》！

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又到了春睏時節，美好心情是睡眠品質的關鍵之一！“乍暖還寒時候，最難將息” ，在這個忽冷忽熱的天氣中，適合蓋什麼樣的被子呢？

Qbedding新推出各種尺寸齊全，花色鮮明優雅的新品，可令您天天帶著好心情入睡，歡迎進店選購。

春天其實是一個過渡時期，不適合太厚或太薄的被子。太厚的話容易壓迫胸口，導致呼吸不順暢，越睡越累。太薄的話就會手腳發涼，不能深度舒眠，導致睡眠不足。春天適合的被子厚度在1.5-2.5cm左右，不過也要結合室內的溫度和自己的體溫來衡量。春天的被子，更換一定要按照天氣變暖的進度來，所以棉被的更換是一個遞進的過程。

選購春被需要注意：

1.被子並不是越輕越好。被子過重，會有壓迫感，導致人體出汗。過輕的被子讓人睡眠淺，睡眠品質差。而且由於所處環境不同，選擇被子的類型也不一樣。

2.選擇被子的時候，觸感很重要。除了手掌觸摸的感覺，更要進行按壓。按壓後，如果蓬鬆的被子能夠快速地彈起，那麼後期使用時，不容易變形。

3.色彩不可缺少，春天的顏色讓感到歡樂，帶著愉悅的心情 進入夢鄉可以大大的提升睡眠品質。再加上全棉面料，它的保暖性和透氣性都非常好。這兩點對睡眠品質的影響很大。

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