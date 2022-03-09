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新州男發行兒童色情視頻 指導他人性虐待5歲童被捕

編譯周芳苑／綜合報導
新澤西州發行兒童色情視頻的30歲男子皮爾索爾，指導他人對一名五歲兒童性虐待。(默瑟郡檢察官辦公室照片)
新澤西州發行兒童色情視頻的30歲男子皮爾索爾，指導他人對一名五歲兒童性虐待。(默瑟郡檢察官辦公室照片)

有關當局稱，新澤西州發行兒童色情視頻的30歲男子指導他人對一名5歲兒童性虐待。

官員2日表示，這名男子皮爾索爾(Kevin Pearsall)居住特倫頓(Trenton)，2月11日在漢密爾頓(Hamilton)工作的商店被拘留；此前「國家失蹤和受剝削兒童中心」(National Center for Missing and Exploited Children)向默瑟郡檢察官辦公室(Mercer County Prosecutor's Office)舉報該男子發行兒童色情視頻及相關發行物。

檢察官辦公室透過聲明說，調查人員獲搜索令並沒收這位男子的手機，發現男子手機裡有30段露骨視頻，其中包括他已分享的一段視頻。

當局稱，調查持續進行之際，警探發現皮爾索爾與另一人討論兒童性剝削；證據顯示，皮爾索爾與另一人交談時積極鼓勵、指導對一名五歲兒童性侵和虐待。

皮爾索爾被控犯有一連串兒童色情製品持有和分發、嚴重性侵共犯、串謀並進行嚴重性侵和危害兒童福利等罪。

在上周拘留聽證會上，皮爾索爾被下令關押直至審判。

任何人若掌握相關訊息請致電檢察官辦公室「兒童互聯網犯罪部門」(Internet Crimes Against Children ,ICAC)，電話609-989-6568，或者「新澤西州兒童互聯網犯罪特別工作組」(New Jersey Internet Crimes Against Children Task Force)的舉報熱線888-648-6007。

新澤西州 性侵 檢察官

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