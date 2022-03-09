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世說新聞╱搶最後一滴便宜油 民眾排長隊、出奇招

不爽醜聞被轉發 新州男殺2童1女料判終身監禁

編譯林梅婕／綜合報導
新澤西州男子艾靈頓遭檢方指控，2016年刺殺兩名兒童和一名女大學生，5日被判28項罪名成立。(abc7ny電視台截圖)
新澤西州男子艾靈頓遭檢方指控，2016年刺殺兩名兒童和一名女大學生，5日被判28項罪名成立。(abc7ny電視台截圖)

新澤西州31歲男子艾靈頓(Jeremy Arrington)遭檢方指控，2016年刺殺兩名兒童和一名女大學生，起因竟只是因為社群網站臉書(Facebook)上的內容；經過十天的審判，艾靈頓在5日被判28項罪名成立，量刑定在4月8日宣判，預計將被處以終身監禁。

艾薩克斯郡(Essex)代理檢察官史帝芬斯(Theodore N. Stephens, II.)表示，艾靈頓被起訴的罪名包括三項謀殺罪，三項殺人未遂、入室盜竊(Burglary)、挾持和持有武器等。

據稱，2016年11月的某日，艾靈頓先是闖進紐瓦克(Newark)一戶住家，分別刺殺年僅8歲的艾芮兒‧懷特赫斯特(Aerial Little Whitehurst)和11歲的艾爾傑‧懷特赫斯特((Al-Jahon Whitehurst)；另外，艾靈頓還槍殺了一名來自雪松諾爾斯(Cedar Knolls)的23歲女大學生賽希雅‧麥克巴洛斯(Syasia McBurroughs)。

檢方表示，艾靈頓當天挾持武器和大量子彈進入懷特赫斯特的住家，並將家中其他人綁起來，史帝芬斯說：「證據顯示，艾靈頓繼續用廚房的菜刀刺傷他們，讓他們受盡折磨。」

然而，當史帝芬斯談及艾靈頓的動機，竟然只是「因為臉書上的發言」；據稱，2016年一場記者會上，檢方稱艾靈頓涉嫌一意起槍擊和性騷擾犯罪，而其中一名遇刺的被害人將這則消息轉發至臉書上，讓艾靈頓引發殺機，最後攻擊懷特赫斯特家中六人。

除了三名死者，另外3名被害人分別是29歲的婦女和13歲的雙胞胎，他們雖然也遭受攻擊，卻存活下來，史蒂芬斯說：「多虧一名患有自閉症的女孩先逃出來，用手機報警求助，警方才能趕在更多人死去前抵達。」

儘管艾靈頓趕在警方抵達前成功脫逃，但稍後仍逃不過警方的追緝。艾薩克斯郡副首席助理檢察官埃德瓦布(Justin Edwab)說：「我們將永遠感謝倖存者協助調查以及勇於作證。」

臉書 檢察官 新澤西州

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