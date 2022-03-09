新州油價破4元創新高 新州議員提案允駕駛人自行加油

新澤西州的汽油價格漲至2008年以來最高，加油站的普通汽油每加侖衝破四元。(美聯社)

新澤西州的汽油價 格漲至2008年以來最高，有些加油站 的普通汽油價格已達到四元一加侖；兩黨州議員最近提出「駕駛人加油選擇便利法案」(Motorist Fueling Choice and Convenience Act)，允許駕駛人在加油站自己加油。

新州 是美國唯一的州禁止駕駛人自己加油，新法案要求取消新州實行73年的駕駛人加油為非法的禁令，但並不要求所有加油站都轉為駕駛人加油，而是規定既可自己加油也可有人服務，或是兩者兼而有之，但自己加油應比有人服務便宜。法案同時規定，凡是擁有四個以上加油泵的加油站，從早8時到晚8時都要保證有人服務加油。

新州1949年以安全為由，發布了自己加油的禁令。如果違反將被罰款50到250元，但罰款規定實際上很少執行。

數十年來，新州和俄勒岡州是全國僅有的兩個州禁止自己加油，但俄州2018年在較小的鄉村社區放開自己加油，如今在考慮全面取消禁令。

提案人之一的共和黨州眾議員湯姆森(Ned Thomson)說，其他州的駕駛人都能自己加油，如果消費者不想等服務員來加油，州法不能拒絕他們。提案的民主黨州眾議員卡蘿·墨菲(Carol Murphy)表示，混合加油的模式可增加消費者的選擇，也可給他們省錢。

法案得到業界的支持，認為自己加油可降低價格15分錢。新州中部地區一位擁有多個加油站的業主表示，自己加油可大幅降低加油站的成本，從而讓消費者受益。

新州過去曾多次試圖取消自己加油的禁令，但每每都以失敗告終，主要是擔憂如果限制有人服務加油，大批服務崗位將會消失。

但許多加油站在疫情期間出現加油量減少和員工短缺問題，人手不足導致部分加油泵被迫關閉，因此許多人表示，如今出現的高油價和人力不足，成為再度推動新州取消禁令的條件。

在烏克蘭戰爭和石油價格暴漲的影響下，汽油價格大幅飆升，新州的汽油價格雖然低於鄰近的紐約和賓州，但仍高於全國平均水平。

新法案能否得到足夠的支持目前尚不明了，需要參眾兩會批准和州長墨菲簽署才能成為法律。