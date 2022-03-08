員工染疫隔離 費城企業主須給帶薪假 適用25人以上公司

費城市議會已通過一項法案，要求員工25人以上的費城公司及企業提供新冠肺炎帶薪假。圖為提出該案的市議員肯黛拉·布魯克斯。(取材自推特)

費城 市議會日已通過一項法案，要求員工25人以上的費城公司及企業提供新冠肺炎 帶薪假，確保染疫的員工在隔離期間仍給付薪資。

該法案由費城市議員肯黛拉·布魯克斯(Kendra Brooks)提出，倘若員工確診需要隔離、或有家屬確診需陪同照顧時，公司需向員工提供新冠肺炎帶薪假，且上限為40個小時。

該市目前並未執行有關新冠肺炎帶薪假的相關法案，因此布魯克斯提案強調染疫帶薪假的重要性，並聚焦在規模50人以上的公司，該政策將持續至2023年年底。

「隨著防疫政策陸續放寬，我們必須確保員工不會成為便利和利潤的犧牲品，」布魯克斯在聲明中說道：「法案的通過凸顯這個城市中低薪勞工的勝利，現在他們終於不用再擔心，如果染疫在家會造成家中經濟更大的負擔。」

布魯克斯同時也是「工人家庭黨」(Working Families Party)的成員，但3日的會議上布魯克斯也面臨該黨許多成員的質疑，認為此舉恐怕衝擊到小企業。

事實上，聯邦政府在2020年的前九個月也曾提供疫情 帶薪假，不過該政策時效已過，之後也未持續更新；起初布魯克斯將帶薪假的門檻設為員工人數10人以上的公司，但遭到市議會其他成員反對，才在上周又調升至25人。

然而，辯論聚焦於豁免提供帶薪假的門檻設為員工人數低於25人的公司，而目前符合這些條件的公司大約3000家。

布魯克斯指出，門檻訂為員工人數25人以上的公司已豁免費城85%的雇主，且保護到小企業、非裔及拉丁裔的雇主；但若將門檻訂為員工人數50人以上，則會有94%的雇主豁免，對員工的幫助效益會相當有限。