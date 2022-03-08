新州E-ZPass感應器汰舊換新 近百萬駕駛將收到新機

收費道路支付平台「快易通」因其專用的感應器使用年限即將到期，新澤西州多達92萬名駕駛都會在今年收到新的感應器。(Getty Images)

收費道路支付平台「快易通 」(E-ZPass )因其專用的感應器使用年限即將到期，新澤西州 多達92萬名駕駛都會在今年收到新的感應器；此外，信中還會夾帶已支付郵資的回郵信封，使用者可將舊的感應器直接寄回給廠商。

新澤西州高速公路管理局(NJ Turnpike Authority)在去年11月批准一項與程式開發商Conduent State & Local Solutions簽訂的840萬元合約，將提供當局92萬個E-ZPass感應器；平均一個感應器要價約8.75元，費用全由當局負擔。

官員表示，感應器電池的平均壽命介於8至10年；新的感應器與舊的外型非常相似，且電池壽命將會更長。

E-ZPass服務範圍除了新澤西州收費高速公路，還包括花園州高速公路(Garden State Parkway)、大西洋城高速公路(Atlantic City Expressway)、德拉瓦河港務局(Delaware River Port Authority)、德拉瓦河收費橋梁委員會(Delaware River Joint Toll Bridge Commission)、五月岬郡橋管理局(Cape May County Bridge Authority)、伯靈頓郡橋委員會(Burlington County Bridge Commission)、以及德拉瓦河灣管理局(Delaware River and Bay Authority)所管理的道路。

德拉瓦河港務局首席財務長懷特(James White)指出：「需要更換感應器的有將近100萬人，其中約4萬7000人是德拉瓦河港務局管理大橋的通行者；這些人使用的感應器都將近十年了，我們必需趕在感應器停止運作前為他們更換。」

這次是新澤西州有史以來第三次大規模更換E-ZPass感應器，上一波是2012至2013年推行的兩年期交換計畫；第一波則是在2006至2007年，當時更換93萬5000個感應器。

若E-ZPass帳號使用紀錄良好的駕駛將無需做任何事，新的感應器會自動寄到家中；不過超過12個月沒有使用紀錄的駕駛將不會收到感應器。