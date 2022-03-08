我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

北加屋崙70歲華人阿婆 停車場遭拖拽搶劫

具俊曄求婚對話曝光 全靠電話讓大S點頭說「好」

新州E-ZPass感應器汰舊換新 近百萬駕駛將收到新機

編譯林梅婕／綜合報導
收費道路支付平台「快易通」因其專用的感應器使用年限即將到期，新澤西州多達92萬名駕駛都會在今年收到新的感應器。(Getty Images)
收費道路支付平台「快易通」因其專用的感應器使用年限即將到期，新澤西州多達92萬名駕駛都會在今年收到新的感應器。(Getty Images)

收費道路支付平台「快易通」(E-ZPass)因其專用的感應器使用年限即將到期，新澤西州多達92萬名駕駛都會在今年收到新的感應器；此外，信中還會夾帶已支付郵資的回郵信封，使用者可將舊的感應器直接寄回給廠商。

新澤西州高速公路管理局(NJ Turnpike Authority)在去年11月批准一項與程式開發商Conduent State & Local Solutions簽訂的840萬元合約，將提供當局92萬個E-ZPass感應器；平均一個感應器要價約8.75元，費用全由當局負擔。

官員表示，感應器電池的平均壽命介於8至10年；新的感應器與舊的外型非常相似，且電池壽命將會更長。

E-ZPass服務範圍除了新澤西州收費高速公路，還包括花園州高速公路(Garden State Parkway)、大西洋城高速公路(Atlantic City Expressway)、德拉瓦河港務局(Delaware River Port Authority)、德拉瓦河收費橋梁委員會(Delaware River Joint Toll Bridge Commission)、五月岬郡橋管理局(Cape May County Bridge Authority)、伯靈頓郡橋委員會(Burlington County Bridge Commission)、以及德拉瓦河灣管理局(Delaware River and Bay Authority)所管理的道路。

德拉瓦河港務局首席財務長懷特(James White)指出：「需要更換感應器的有將近100萬人，其中約4萬7000人是德拉瓦河港務局管理大橋的通行者；這些人使用的感應器都將近十年了，我們必需趕在感應器停止運作前為他們更換。」

這次是新澤西州有史以來第三次大規模更換E-ZPass感應器，上一波是2012至2013年推行的兩年期交換計畫；第一波則是在2006至2007年，當時更換93萬5000個感應器。

若E-ZPass帳號使用紀錄良好的駕駛將無需做任何事，新的感應器會自動寄到家中；不過超過12個月沒有使用紀錄的駕駛將不會收到感應器。

新澤西州 E-ZPass 快易通

上一則

擴大農業教育 谷內郡學校用機器人種菜

下一則

芝加哥油價續升 每加侖恐飆破5元

延伸閱讀

2004年來首見 德拉瓦鳥類染禽流感

2004年來首見 德拉瓦鳥類染禽流感
金兌錫致信州長 要求宣布仇恨犯罪緊急令

金兌錫致信州長 要求宣布仇恨犯罪緊急令
納粹奪畫71年 終於歸還給猶太籍原物主曾孫

納粹奪畫71年 終於歸還給猶太籍原物主曾孫
德拉瓦州取消室內口罩令 校園口罩令維持到3月底

德拉瓦州取消室內口罩令 校園口罩令維持到3月底
遲來的正義 納粹掠奪的畫作71年後終於物歸原主

遲來的正義 納粹掠奪的畫作71年後終於物歸原主
曾用歧視華裔字眼惹議…德拉瓦議員辭職後兩度行竊被捕

曾用歧視華裔字眼惹議…德拉瓦議員辭職後兩度行竊被捕

熱門新聞

維州喬治梅森大學(GMU)生物工程系主席麥克爾·布什曼(Michael Buschmann)。圖取自維州喬治梅森大學網站

喬治梅森生物工程系主席家中被刺殺 兒被控二級謀殺

2022-03-04 11:18
州府官員視變性為虐童，德州媽攜女遷加州。(德州家庭與保護服務廳)

女童說溜嘴自曝有小雞雞 母憂德州法刁難 攜女遷加州

2022-02-28 20:30
威州33歲華男董鵬，涉嫌在健身房內的更衣室偷拍遭控15項重罪。(威州警局)

咖啡杯藏攝影機 威州華男偷拍542人遭控15項重罪

2022-03-07 10:21
新澤西州男子圖希克26歲生日前決定徒步環遊世界，於2015年4月2日出發；歷時將近七年，現在只剩下最後的1500哩路就可回到家。圖為圖希克和他的忠狗沙凡納一同上路。(取材自YouTube)

徒步環遊世界7年 新州男5月要回家了

2022-03-05 02:00
萬物皆漲，連量販店也擋不住。(美聯社)

通膨物價飆 量販店也失守年漲9.7%

2022-03-02 12:40
狂牛衝向18歲的兒子，父親立即跳下場，用自己的身體護住兒子的連續動作照。（擷自Cody Hooks Instagram）

馴牛秀摔下牛背 父挺身護子引熱議

2022-03-03 02:00

超人氣

更多 >
俄烏戰火持續 專家：全球現在只剩「他」能影響普亭

俄烏戰火持續 專家：全球現在只剩「他」能影響普亭
大S再婚了 對象是20年前的韓星男友「酷龍」具俊曄

大S再婚了 對象是20年前的韓星男友「酷龍」具俊曄
俄烏第3輪談判登場 克宮列出停戰條件

俄烏第3輪談判登場 克宮列出停戰條件
開戰Day12／普亭又受挫 烏東親俄「斯巴達營」指揮官陣亡

開戰Day12／普亭又受挫 烏東親俄「斯巴達營」指揮官陣亡
3段戀情刻骨銘心 2段閃婚驚天動地 大S愛情總出乎意料

3段戀情刻骨銘心 2段閃婚驚天動地 大S愛情總出乎意料