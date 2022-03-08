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新州新版超車法上路 違者罰百元 但未獲駕駛人重視

編譯孫梁／綜合報導
新澤西州「安全超車法」自3月起在全州生效實施，對駕駛人在路上如何超越前方的單車騎士、滑板車主和行人做出具體規定。(Getty Images)
新澤西州「安全超車法」自3月起在全州生效實施，對駕駛人在路上如何超越前方的單車騎士、滑板車主和行人做出具體規定。(Getty Images)

新澤西州去年通過並由墨菲州長8月簽署的「安全超車法」(Safe Passing Law)，自3月起在全州生效實施。

新法對駕駛人在路上如何超越前方的騎車人、滑板車主和行人做出具體規定，執行和遵守需要人們改變過去的超車習慣；儘管已經生效，但新法尚未引起重視，新州「自行車與行走聯合會」執行長戴布拉·卡根(Debra Kagan)表示，他們將在全州展開實施新法的宣導與教育

新法是以「緊急車輛避讓法」(Move Over Law)為參考，緊急車輛避讓法要求駕駛人遇到停在路肩的急救車、拖車和其他緊急車輛時，需在保證安全的情況下避讓出一個車道的距離，或是減速行駛。

「安全超車法」要求駕駛人在超越前方的車輛或人員時，在保證安全之際應當避讓一條車道的距離，或是保持四呎的安全距離。如果無法做到，駕駛人應在保證安全的情況下減速，以25哩的時速緩慢超越。超越路上的人員除騎車人外，還包括鄉村和郊區因為沒有人行道而只能在公路上行走的人、滑板車主以及電動滑板車主。

新法規定，違者將面臨100元罰款，但不會計點；如果造成人員受傷，將被罰款500元和計違章點兩個。

卡根表示，她的聯合會將與州府多個部門、交通安全組織和維權組織合作展開對民眾的宣講和教育活動，第一階段今年5月啟動。她說，與聯合會合作的單位包括新州的公路交通安全局、交通廳以及羅格斯大學交通中心等，新州捷運局(NJ Transit)已開始對巴士司機進行培訓，執法培訓也已開始。

支持者認為出台新法很有必要，新州的行人死亡過去兩年增多，從2020年的179人升至2021年的223人，騎車人死亡從18人增至23人，2021年的交通死亡人數為過去30年來最多。

但司機維權組織表示擔憂，認為根據「緊急車輛避讓法」制定的新法可能帶來困擾。全國駕駛人協會的卡雷拉斯(Steve Carrellas)說，避免相撞的最佳途徑，是與使用道路的其他人保持較大的空間距離，相距越遠越好，許多州都是這樣規定。而保持較大距離的最佳方式，是將「安全超車法」與在禁止超車的路段允許超車的法律合併實施，才能給騎車人及行人更多的空間，許多州都是這樣執行。

卡雷拉斯說，密西根州的法律就允許駕駛人超車時，在保證安全的情況下可以跨越公路中線，無論是在允許超車還是禁止超車的路段，以保證至少相隔四呎的距離。他說：「我們支持以保證最少四呎的距離為限，在安全的情況下可以跨越中線。但駕駛人和所有使用公路的人都必須接受教育，掌握安全共享道路的安全知識。」

新州 教育 新澤西州

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