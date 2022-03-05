向警車開火 費城12歲童遭警擊斃

賓州費城南部地區1日晚間發生一起命案，12歲少年西迪羅似因從座車內對警察開槍而遭警擊斃。圖為警察在案發地點調查。(美聯社)

賓州費城 南部地區日前發生一起命案，12歲少年西迪羅(Thomas Siderio)似因從座車內對警察 開槍而引起警方反擊；警方指出，這起事件造成一位警察眼睛受輕傷，送醫後沒有大礙，但涉案少年送醫後不治，目前全案送內政部 調查，結果出爐前兩名開槍的警察暫時停職。

警方表示，2日晚間7時20分，一輛載有四名便衣警察的車輛停在費城第18街與芭芭拉街(Barbara Streets)路口進行當地社區的槍枝調查；突然槍聲大作，緊接著一顆子彈就從警車前方車輛的右後座射出，打破警車擋風玻璃，玻璃碎片割傷一位警察的眼睛；其中兩名警察立刻拔槍下車，疑似開槍的西迪羅也下車朝反方向逃逸，警方在追逐過程中，朝西迪羅開兩槍，其中一發子彈射中西迪羅右背。

負責本案調查的警察局副局長納許(Benjamin Naish)表示，目前暫無法確定子彈確由西迪羅吉發；他說：「事發時西迪羅手持一把已報失的半自動手槍，雖然不能確定打破警車擋風玻璃的子彈是由西迪羅開槍，但因西迪羅持槍奔跑，且無法立刻排除他對員警的威脅，兩名員警仍對他開槍。」

事後警方立即連絡救護車將西迪羅送醫，但西迪羅仍於到院前死亡；同時警方在現場還逮捕一名疑似為西迪羅朋友的17歲青少年，帶到警察局短暫拘留後無保飭回；西迪羅的母親對此事則拒絕回應。

事發地附近的居民說，該社區一向很平靜，對於突然遭逢這麼大的暴力事件感到很震驚。