新州最大城紐瓦克祭制裁 暫停俄企加油站執照

為了制裁俄羅斯上週入侵烏克蘭，新澤西州最大城市紐瓦克市議會2日一致通過決議，暫停俄羅斯盧克石油公司在該市加油站的營業執照。(美聯社)

為了制裁俄羅斯 上周入侵烏克蘭，新澤西州紐瓦克(Newark)市議會已一致通過決議，暫停俄羅斯盧克石油 公司(Lukoil)在該市加油站 的營業執照。

紐瓦克市稱，盧克石油公司為「俄羅斯人所有」，在紐瓦克市至少有兩個加油站，都位於麥卡特高速公路(McCarter Highway)上；但根據議員辦公室的說法，盧克石油在紐瓦克的加油站實際上是加盟店，並不歸屬於盧克石油公司。

被要求暫停營業的其中一個加油站老闆告訴媒體，他是美國人，與烏克蘭同一陣線，他支持制裁俄羅斯，但不支持暫停加油站營業執照，暫停執照恐怕會讓他破產；他並且說，加油站有十幾名員工，有些是兼職。

這位加油站負責人稱，他向總部位於新州的盧克石油北美分公司(Lukoil North America)支付費用，儘管這與俄羅斯有關聯，但不確定關聯性多大；加油站所銷售的油來自一家美國公司。

支持這項決議的議員拉莫斯(Anibal Ramos Jr.)說，鎮上一家麵包店已為受吊銷執照影響的工人提供工作機會，他希望這只是暫時的，並希望新州其他城市也能對當地盧克石油公司加油站採取同樣措施。

此外，暫停營業執照之舉的唯一依據是對俄羅斯入侵烏克蘭作出回應，而不是加油站有違反市或州法的行為，這中間是否牽涉法院的上訴程序？也不得而知。

紐瓦克市稱，盧克石油北美公司是盧克石油的子公司，而盧克石油與俄羅斯聯邦以及與總統普亭結盟的俄羅斯寡頭有深厚關聯。