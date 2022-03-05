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徒步環遊世界7年 新州男5月要回家了

編譯林梅婕／綜合報導
新澤西州男子圖希克26歲生日前決定徒步環遊世界，於2015年4月2日出發；歷時將近七年，現在只剩下最後的1500哩路就可回到家。圖為圖希克和他的忠狗沙凡納一同上路。(取材自YouTube)
新澤西州男子圖希克26歲生日前決定徒步環遊世界，於2015年4月2日出發；歷時將近七年，現在只剩下最後的1500哩路就可回到家。圖為圖希克和他的忠狗沙凡納一同上路。(取材自YouTube)

新澤西州哈登鎮(Haddon Township)男子圖希克(Tom Turcich)在26歲生日前下了生命中最重大的決定，他要徒步環遊世界，並於2015年4月2日出發；歷時將近七年，圖希克走過約2萬5000哩的路程，也曾發生幾次意外返家，最終遇上新冠肺炎疫情，各國紛紛封鎖邊境，讓他無緣踏上澳洲，現在只剩下最後的1500哩路就可回到家。

圖希克的母親凱瑟琳‧圖希克(Catherine Turcich)形容自己得知兒子要徒步環遊世界的反應，「我非常緊張，不只是擔心他的心理狀態還有他的安全，這段旅程要花上好幾年的時間，而之後他得把失去的歲月補回來。」

圖希克將他過去七年膽戰心驚的冒險經歷用影片和照片記錄在社群媒體上，而終於在去年8月，他才從吉爾吉斯共和國搭機到西雅圖，慢慢踏上返回老家一途，預計5月中旬才會回到新澤西，「當我獨自走完這些路，我更加了解我自己，也更加了解這個世界。」

凱瑟琳也非常興奮地為兒子準備歡迎派對，被問到對兒子這趟旅程的看法，她坦言自己一開始確實一直焦慮不安，但直到2019年的夏天，她對兒子改觀，更對他的行為感到欽佩。

2019年，凱瑟琳與丈夫和女兒一同前往克羅埃西亞，除了與圖希克團聚、享受一趟10天的旅程，他們也找到了家族的發源地「圖爾希克市」(Turcic)。

自圖希克開始徒步環遊世界，他與家人仍會不定期的見面，包括他在2016年決定從祕魯返家過聖誕節，以及兩年後他在歐洲發生意外罹患嚴重的細菌感染，回老家休養了幾個月。

過程中凱瑟琳更感受到兒子的轉變，她說道：「看著他與別人的互動，那種自然的反應，我從他的眼神中看出一些變化，他已經蛻變成真正的男人。」

圖希克雖然號稱是「獨自」旅行，不過期間他一直有個非人類的同伴，他的忠狗沙凡納(Savannah)；據稱圖希克在經過德州時遇上了只有四個月大的賽凡納，並將牠收養，如今賽凡納已陪伴圖希克走過2萬2500哩，共35個國家。

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