新州公務員未用假換薪資達10億 居民平均1人負擔數百元

根據新澤西州社區事務部門的統計，該州564個城市和鄉鎮中，公務員未用假期所累積的薪資相當於10億元，等同於居民平均一人要負擔數百元。(Getty Images)

根據新澤西州 社區事務部門(Department of Community Affairs)的統計，該州564個城市和鄉鎮中，公務員未用假期所累積的薪資相當於10億元，等同於居民平均一人要負擔數百元。

以五月岬郡(Cape May)的野林市(Wildwood City)為例，根據2021年的預算 紀錄表，該市公務員未支出的假期薪資總額高達460萬元，其中320萬元來自警局部門；對當地5157名居民來說，每人平均多出884.44元的負債。

另外，大西洋郡(Atlantic County)布里甘提市(Brigantine)的負債紀錄中，公務員未用休假的薪資累積也有470萬元，光是該市消防隊長的部分就占18萬3600元，公共工程總監則占了14萬4630；由當地7716名居民分攤，平均一人要負擔608.13元。

野林市市政管理員歐康納(Steve O'Connor)、布里甘提市市長賽拉(Vince Sera)和市府經理班奈特(James Bennett)都未針對這項報導做出回應。

早期大多市府尚未推行帶薪年假「不用即失」(use-it-or-lose-it)的政策，因此公務員可如同私人企業的員工，將沒有使用的帶薪年假換做薪資存入銀行，被批評者指控是浪費公帑；不過近年來各市府逐漸修改政策，新進的公務人員已經無法享有這樣的待遇。

2010年在前任州長克利斯蒂(Chris Christie)主政時，州議員立法針對地方、郡和公立學校的公務員，將帶薪病假的上限總額訂為1萬5000元；但上一輩的公務員卻還是能享有舊制的福利。

新澤西州市政聯盟(New Jersey League of Municipalities)執行副主任蘿芮‧巴克勒(Lori Buckelew)表示，隨著這些年事已高的公務員逐漸退休 ，這些未用帶薪假期的負債也會跟著降低，甚至早在修法前各市府就不斷與公務員協商，巴克勒說：「帳面上應履行的債務終將結束。」