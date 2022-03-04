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坑洞季來臨 新州今年補洞數量已多於去年同期

編譯柯立偉／綜合報導
即將入春，「坑洞季」也來臨，由於道路積水短時間內經歷凍結與解凍的無限循環，容易破壞道路結構，使路上坑坑巴巴。圖為工人填補路上坑洞。(美聯社)
即將入春，「坑洞季」也來臨，由於道路積水短時間內經歷凍結與解凍的無限循環，容易破壞道路結構，使路上坑坑巴巴。圖為工人填補路上坑洞。(美聯社)

時序即將入春，用路人最大的噩夢「坑洞季」也來臨；由於這段時間內氣候多變，道路積水短時間內經歷凍結與解凍的無限循環，容易破壞道路結構，使路上坑坑巴巴；新澤西州交通廳除開放熱線(1-800-POTHOLE)並建置線上系統供民眾回報路上坑洞以盡速修繕外，也呼籲用路人看到坑洞不要高速衝撞。

官員表示，由於新澤西州將出現大量系統性的坑洞，交通廳已著手研擬在離峰時段封閉道路進行修繕，州交通廳發言人夏皮羅(Stephen Schapiro)說：「修繕時間原則上在上午9時至下午3時間，避免尖峰時刻；本廳自1月1日至2月15日間，已在全州各處高速公路上修復了超過3萬7000個坑洞，比起去年同一時間的3萬4000個為多。」

交通廳長黛安．古提瑞茲-斯卡西提(Diane Gutierrez-Scaccetti)也指出，在接下來的幾個月時間中，交通廳將會盡全力修復各地道路上出現的坑洞；此外她也呼籲民眾，汽車高速衝過坑洞所造成的損壞平均要花600元修繕，因此用路人發現前方有坑洞時，務必降速慢行，切忌直接衝過去。

事實上，根據美國汽車協會中大西洋分會(AAA Mid-Atlantic)調查發現，去年「高速通過坑洞」的車輛中約有一成的損壞程度達到「必須修繕」的地步，特別是車輛的輪胎、車輪定位、懸吊系統及避震器最容易受損。

該組織發言人崔西．諾柏(Tracy Noble)說：「這段期間用路人必須特別留心注意道路前方是否有坑洞，並在行車安全的前提下盡可能繞道前行；如果坑洞已不可避免，應盡可能放慢速度，千萬不要直接衝過去，否則很可能破壞車輛底盤的零件；慢慢通過或許很耗時，但比起高速衝撞後所需負擔的修車、拖車成本，還是划算非常多。」

新澤西州 汽車

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