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全美最嚴格 新州禁塑令上路前你該知道的事

編譯柯立偉／綜合報導
新澤西州新環保法案規定，樓地板面積超過2500平方呎的商家不得提供一次性塑膠袋及紙袋，18個月的緩衝期即將於5月4日到期。(Getty Images)
新澤西州新環保法案規定，樓地板面積超過2500平方呎的商家不得提供一次性塑膠袋及紙袋，18個月的緩衝期即將於5月4日到期。(Getty Images)

2020年11月，新澤西州民主黨籍州長墨菲(Phil Murphy)簽署環保法案，規定除少數例外外，樓地板面積超過2500平方呎的商家不得提供一次性塑膠袋及紙袋，並給予商家及消費者18個月的時間做準備；18個月的緩衝期即將於5月4日到期，以下幾件事是消費者必須要注意的事項。

5月4日起全州範圍內只有占地面積在2500平方呎以下的小型商店可提供紙袋，消費者購物時最好自己準備袋子；當然，只要是自己準備的，不論是塑膠袋、紙袋或環保袋均不違法，即使忘了帶，店家通常也有販售「可重複使用」的環保袋，只是店家不得強迫消費者購買。

所謂「可重複使用環保袋」，依2020年通過的環保法案定義，指以可水洗的織料製成，能承受至少125次使用及多次洗滌，且必須有亦以織料製成的把手；任何塑膠材料的袋子，或袋子雖為織料但把手為塑膠的袋子，均非該法案定義的「可重複使用環保袋」，店家不可販售。

不過，考量現實需求，法案也訂有數項例外；盛裝生肉、海鮮、鬆散物品(如一堆小糖果或一堆五金零件)、活體動物(如寵物店賣的魚)、熟食、洗衣、藥房藥袋、報社報袋等仍可繼續使用塑膠袋。

新澤西州的環保袋法案堪稱全國最嚴，其他州即便禁用塑膠袋，也沒有全面禁止紙袋；如紐約州將於10月開始禁塑政策，但也同樣允許商家提供紙袋。

除了袋子之外，免洗餐具的使用也將在同一日受到限制；以「泡沫聚苯乙烯」(foam polystyrene)，也就是保麗龍，製成的餐具一律禁用；唯一仍可使用的免洗餐具，是在身心障礙人士利益團體爭取而得的塑膠吸管。

事實上，各大餐廳依法規必須備有塑膠吸管，以讓無法直接拿起飲料的身心障礙人士，也能不靠他人幫忙自己喝到飲料；法規雖然沒有限制只有身心障礙者才可向店家索取吸管，但店家不得主動提供，且以一次為限。

新澤西州 紐約州 民主黨

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