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新州離岸發電場競標熱烈 6廠商得標總額44億

編譯柯立偉／綜合報導
新澤西州離岸風力發電場的競標廠商反應熱烈，六家得標廠商喊價總額高達44億元。圖為設在大西洋城的風力發電機。(美聯社)
新澤西州離岸風力發電場的競標廠商反應熱烈，六家得標廠商喊價總額高達44億元。圖為設在大西洋城的風力發電機。(美聯社)

隨著氣候變遷的議題受到重視，利用如離岸風力發電等乾淨能源繼續維持經濟發展，已成為各國政府最重視的議題之一；內政部表示，新澤西州離岸風力發電場的競標廠商反應熱烈，六家得標廠商喊價總額高達44億元。

六家得標廠商分別是：

中大西洋離岸風力發電公司(Mid-Atlantic Offshore Wind)以2億8500萬元標得4萬3056英畝。

發源離岸風電公司(Invenergy Wind Offshore)以6億4500萬元標得8萬3976英畝。

東部OW海洋發電公司(OW Ocean Winds East)以7億6500萬元標得7萬1522英畝。

大西洋離岸風灣公司(Atlantic Shores Offshore Wind Bight)以7億8000萬元標得7萬9351英畝。

文彬能源公司(Attentive Energy)以7億9500萬元標得8萬4332英畝。

灣風控股公司(Bight Wind Holdings)以11億元標得12萬5964英畝。

內政部長哈蘭德(Deb Haaland)表示，出租新澤西州離岸約48萬8000英畝海域以進行風力發電，其所能帶來的效益遠高於過去任何其他能源租賃契約；她說：「我們預計2030年之前，新州的離岸風力發電30百萬瓩的電力，並可為至少200萬戶家庭供電；廠商熱烈投標的現象，說明了清潔能源是未來不可逆轉的趨勢。」

民主黨籍州長墨菲(Phil Murphy)對於此投資案也深表歡迎，在得標廠商出爐後於推特(Twitter)表示：「離岸發電標案底定是海上發電重要的里程碑，我期待2030年前本州至少50%的能源來自清潔能源，並在2050年全面採用清潔能源發電。」

得標廠商與政府正式簽約前，租約需經司法部及聯邦貿易委員會(Federal Trade Commission)審查，租約中也會規定得標廠商必須在美國組件零件並雇用美國勞工；官員指出，就像去年12月德籍製造商EEW集團在新州保羅斯布羅(Paulsboro)河港投資的2億5000萬元計畫一樣，將為當地勞工帶來多達數百個永久性職位。

新澤西州離岸風力發電場的競標廠商反應熱烈，六家得標廠商喊價總額高達44億元。圖為...
新澤西州離岸風力發電場的競標廠商反應熱烈，六家得標廠商喊價總額高達44億元。圖為設在大西洋城的風力發電機。(美聯社)

新澤西州 投資 內政部

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