賓州狠父性侵殺害10月大女嬰案 近日開庭

賓州男子史蒂文森被控於2020年性侵自己10個月大的女兒後殘忍殺害。(檢方提供)

賓州 蒙哥馬利郡(Montgomery)一名31歲男子史蒂文森(Austin Stevens)被控於2020年秋季性侵 自己10個月大的女兒後殘忍殺害，被檢察官 控以謀殺、性侵、危害兒童發展等罪名，近日將出庭受審；辯護律師表示，檢方的指控完全建基在「懷疑與臆測」之上，將對案件進行無罪辯護。

承辦檢察官布莉安娜．林伍德(Brianna Ringwood)指出，據處理女嬰命案現場的官員指述，史蒂文森對於女兒的死亡「異常平靜」，引起法醫懷疑；詳細驗屍後，法醫果然發現死者腦部大量出血，且後腦杓有傷痕，明顯是被鈍器擊傷，最終開出死因為猛烈搖晃及毆擊致死的死亡證明書。

此外，法醫還表示，由於女嬰下體有出血及軟組織受傷等現象，與普通性侵被害人相同，因此研判女嬰生前應有遭史蒂文森強姦。

檢察官也指出，根據史蒂文森的通話紀錄顯示，他直到女嬰死亡後一個小時才撥通911報案請求救護車送醫；而在案發後到報警前的一小時間，史蒂文森不但向某位女性友人發送調情簡訊，甚至還上網搜尋「如果嬰兒停止呼吸怎麼辦？」或「如何確定嬰兒死了？」等訊息，顯見對於女嬰的死亡早有認識。

林伍德檢察官說：「儘管被告盡最大的努力意圖隱藏自己的犯罪行為，但調查的證據均指向史蒂文森就是兇手。」

對此，史蒂文森的辯護律師凱利(Evan Kelly)批評，檢察官的指控毫無根據，既沒有任何目擊證人能證實史蒂文森殺害女兒，檢方也找不到史蒂文森的犯案動機，因此希望陪審團做出無罪判決；他說：「人們很容易聽到或看到檢方極具煽動性的開場白，也很容易倉促做出判斷，但請所有陪審員耐心等待，仔細衡量攤在陽光下的證據。」