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勾結郵局員工偷竊信件詐30萬 新州男認罪

編譯洪毅／綜合報導
新澤西州肯尼及紐約曼哈頓兩名前郵局員工，被控竊取郵件內的支票或信用卡，交給三名同夥至新州各地消費盜刷。(美聯社)
新澤西州肯尼及紐約曼哈頓兩名前郵局員工，被控竊取郵件內的支票或信用卡，交給三名同夥至新州各地消費盜刷。(美聯社)

去年東窗事發、至少五人涉案的竊取郵件並利用其詐騙的案子，來自紐瓦克的布朗(Hakir Brown)已向聯邦法院認罪，其最重可能面臨30年刑期及100萬元罰款。

此案為內神通外鬼：郵政總局(USPS)新澤西州肯尼(Kearny)郵件處理中心前員工歐尼爾(Khadijah Banks Oneal)，與紐約曼哈頓郵局前員工艾什莉·泰勒(Ashley Taylor)合謀，會竊取裝有支票或信用卡的郵件，包括財政部的支票。

之後，其他三名同夥，包括布朗、來自木橋(Woodbridge)的雅辛·沙勒(Yaseen Salih)、來自東橘郡(East Orange)的艾迪布·沙勒(Adeeb Salih)；三人會冒充持卡人致電銀行更改帳戶資料後，在新州多地盜刷信用卡。

此案在去年夏季東窗事發，承案檢察官表示，這宗涉及聯邦機構及雇員的詐騙案涉及金額超過30萬元，五名被告可能被控的罪名包括詐欺金融機構、身為聯邦雇員透過近用設施的機會詐欺、冒用身分重罪、收賄、通謀盜竊郵件等。

布朗上月底在紐瓦克聯邦地院法官麥諾提(Kevin McNulty)認罪，承認他及兩名同夥詐欺金融機構，例如參與致電銀行更改個人帳戶資訊。

布朗承認，他們把信用卡弄到手後大舉消費，從網購到新澤西、紐約的各地零售商都有，讓這些機構損失超過30萬元；另外，他們不忘給兩名竊取信件的郵政總局員工一筆犒賞。

聯邦檢察官卡納(Vikas Khanna)其他被告也在審理中，至於布朗涉及的罪名，最重可處30年徒刑及至多100萬元罰款，法院預計7月7日判決。

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